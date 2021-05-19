Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Курс биткоина упал ниже $31 тысячи

По данным на 16:15 мск, курс биткоина составил $31 159. При этом самая низкая цена за сутки достигала $30 201.В источнике
FBM.ru
Газета.Ru
Народные новости
Российский Диалог
Infox.ru
Evo-rus.com
Ридус
ФАН
Ruposters.ru
TV BRICS
Радио Sputnik
RT на русском
ToDay News Ufa
SIA.ru
SM News
ИА Красная Весна
Lenta.ru
News.ru
RuNews24.ru
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Курс биткоина обвалился на треть

Lenta.ru11:40

Китай обвалил курс биткоина

News.ru02:47

Биткойн упал ниже $35 тысяч

Коммерсантъ09:34

Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с февраля

Дождь03:45

Курс биткоина рухнул из-за Китая

Московский Комсомолец02:58

Курс биткоина упал ниже $31 тысячи

RT на русском09:23

Курс биткоина обвалился до 39,3 тысячи долларов

ФАН02:26
Интересное

Немецкий аналог «Яндекс.Лавка» привлек инвесторов из России

Ведущим инвестором выступил инвестфонд AltaIR Capital Игоря Рябенького, его поддержал венчурный фонд S16 Angel Fund, партнерами которого являются основатель «Партии еды» (был переименован в «Яндекс.Шеф») Михаил Перегудов, партнер Dostavista Александр Шамис, бывший исполнительный директор Goldman Sachs в России Олег Биберган и др.
РБК00:30

Байден заявил о беседе с Путиным и подрыве Россией морских конвенций

Президент США Джо Байден заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным действия России в сфере безопасности на море, которые США считают нарушающими принятые в мировом сообществе нормы.
РБК14:25

«Роскосмос» заявил о возможности сближения российского и японского спутников на 200 м

В «Роскосмосе» сообщили, что, по информации главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, «примерно в четыре утра по московскому времени 19 мая 2021 года космические аппараты «Канопус-В» №5 и ASNARO (Япония) могут сблизиться на расстоянии около 200 м».
RT на русскомвчера в 16:59