Ведущим инвестором выступил инвестфонд AltaIR Capital Игоря Рябенького, его поддержал венчурный фонд S16 Angel Fund, партнерами которого являются основатель «Партии еды» (был переименован в «Яндекс.Шеф») Михаил Перегудов, партнер Dostavista Александр Шамис, бывший исполнительный директор Goldman Sachs в России Олег Биберган и др.
В «Роскосмосе» сообщили, что, по информации главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, «примерно в четыре утра по московскому времени 19 мая 2021 года космические аппараты «Канопус-В» №5 и ASNARO (Япония) могут сблизиться на расстоянии около 200 м».