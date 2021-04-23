Телеканал 360°Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов впервые с начала мартаЗа последние девять дней цена биткоина уменьшилась на 15 тысяч долларов.Телеканал 360°За последние сутки стоимость биткоина снизилась на 11,2%, а за неделю криптовалюта потеряла 20,23%.Российская газетаКак сообщалось, стоимость биткоина в воскресенье, 18 апреля, снизилась почти на 11%.Газета.RuВечерняя МоскваTV BRICSИнвест-ФорсайтГазета.RuLife.ruBFM.ruПРАЙМNews.ruИзвестияЭкономика сегодня3DNewsРБКНациональная служба новостейRT на русскомFerraLenta.ruБизнес журналIvbg.ruПодробнее о событииПочему курс биткоина за сутки упал более чем на 10%RT на русском08:04Цена биткоина в пятницу может продолжить снижение, полагает экспертПРАЙМ03:30Цена биткоина резко рухнула ниже 50 тысяч долларовLife.ru04:42Биткоин теряет более 11% стоимостиГазета.Ru04:03Цена биткоина резко упала ниже $50 тысРБК02:39Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов впервые с начала мартаТелеканал 360°06:00Цена биткойна упала ниже $50 тыс. впервые с 8 мартаКоммерсантъ01:21Показать ещёОценить35Поделиться