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Экономика

Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов впервые с начала марта

За последние девять дней цена биткоина уменьшилась на 15 тысяч долларов.
Телеканал 360°
За последние сутки стоимость биткоина снизилась на 11,2%, а за неделю криптовалюта потеряла 20,23%.
Российская газета
Как сообщалось, стоимость биткоина в воскресенье, 18 апреля, снизилась почти на 11%.
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Подробнее о событии

Почему курс биткоина за сутки упал более чем на 10%

RT на русском08:04

Цена биткоина в пятницу может продолжить снижение, полагает эксперт

ПРАЙМ03:30

Цена биткоина резко рухнула ниже 50 тысяч долларов

Life.ru04:42

Биткоин теряет более 11% стоимости

Газета.Ru04:03

Цена биткоина резко упала ниже $50 тыс

РБК02:39

Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов впервые с начала марта

Телеканал 360°06:00

Цена биткойна упала ниже $50 тыс. впервые с 8 марта

Коммерсантъ01:21
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РФ предложила ФРГ и Франции провести встречу по Минским соглашениям

Россия предложила Германии и Франции обсудить до 27 апреля вопросы перемирия на востоке Украины и реализации Минских соглашений, заявил в пятницу, 23 апреля, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Известия09:43

Убийство сотрудницы полиции во Франции расследует антитеррористическая прокуратура

Расследование нападения на сотрудницу полиции во французском Рамбуйе (департамент Ивелин под Парижем) поручено антитеррористическому отделу прокуратуры, передаёт телеканал BFMTV.
RT на русском11:23

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Специалисты Инжинирингового центра Уральского федерального университета совместно с ПАО "Камаз" разработают экологичные двигатели с конкурентной себестоимостью для грузовых автомобилей.
ТАСС11:45