РФ предложила ФРГ и Франции провести встречу по Минским соглашениям

Россия предложила Германии и Франции обсудить до 27 апреля вопросы перемирия на востоке Украины и реализации Минских соглашений, заявил в пятницу, 23 апреля, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.