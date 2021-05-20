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Курс биткоина вновь превысил $42 тыс

В четверг, 20 мая, курс биткоина на криптобирже Binance вновь превысил $42,3 тыс. За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 25%. Она продолжает восстанавливаться после вчерашнего обвала.В источнике
РБК
Газета.Ru

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Биткоин подорожал на 30% со вчерашнего минимума

Газета.Ru11:08

«Говорить о росте преждевременно». Что будет с биткоином после обвала

РБК13:00

Биткоин поднялся в цене на 30% после минимума 19 мая

Финансовая газета09:04
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Интересное

Деннис Бергкамп поделился мнением о возможной смене владельца лондонского «Арсенала»

Возможное приобретение Эком «Арсенала» имеет решающее значение для клуба, потому что у команды может появиться владелец, который понимает, что клубом нельзя управлять как обычной компанией.
Чемпионат10:33

МИД Украины заявил о трудностях согласования встречи Зеленского и Путина

Согласование возможной встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина идет очень тяжело, на ней обязательно должны обсуждаться вопросы Донбасса и Крыма, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
РИА Новости12:02

Суд в Москве арестовал замгубернатора Новгородской области Колотилову

Заместитель губернатора Новгородской области, экс-глава департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга Ольга Колотилова арестована по обвинению в крупном мошенничестве.
ТАСС12:49

The Globe and Mail сообщили об экспериментах КНР и Канады над опасными инфекциями

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Globe and Mail, эксперты рассказали следующее: "Ученые осуществили эксперименты и выступили авторами совместных шести исследований по таким инфекционным заболеваниям как лихорадка Эбола, лихорадка Ласса и лихорадка Рифт-Валли".
ToDay News Ufa13:31

Глава ФСИН предложил использовать осужденных вместо трудовых мигрантов

Глава ФСИН предложил использовать осужденных вместо трудовых мигрантов Глава ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных вместо трудовых мигрантов в России.
Коммерсантъ12:49