В четверг, 20 мая, курс биткоина на криптобирже Binance вновь превысил $42,3 тыс. За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 25%. Она продолжает восстанавливаться после вчерашнего обвала.В источнике
Согласование возможной встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина идет очень тяжело, на ней обязательно должны обсуждаться вопросы Донбасса и Крыма, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Globe and Mail, эксперты рассказали следующее: "Ученые осуществили эксперименты и выступили авторами совместных шести исследований по таким инфекционным заболеваниям как лихорадка Эбола, лихорадка Ласса и лихорадка Рифт-Валли".