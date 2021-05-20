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Курс биткоина вновь превысил $42 тыс

В четверг, 20 мая, курс биткоина на криптобирже Binance вновь превысил $42,3 тыс. За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 25%. Она продолжает восстанавливаться после вчерашнего обвала.В источнике
РБК
ИнфоСМИ

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Курс биткоина вновь стал расти после стремительного падения

ИнфоСМИвчера в 04:39

«Ждать движения». Почему важно следить за крупными перемещениями биткоина

РБКвчера в 07:11
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Интересное

Компания Google представила новую ОС Android 12

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FBM.ru18 мая в 17:23

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Пепелац Ньюс20 мая в 13:04