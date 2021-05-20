Компания Google представила новую ОС Android 12

Инсайдеры говорили о том, что скорее всего компания будет рассказывать более подробно о своей новой версии операционной системы Android 12, а также будет анонсировать новые устройства линейки Pixel, изменение Wear OS с возможным анонсом «умных» часов от Google.