В четверг, 20 мая, курс биткоина на криптобирже Binance вновь превысил $42,3 тыс. За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 25%. Она продолжает восстанавливаться после вчерашнего обвала.В источнике
Инсайдеры говорили о том, что скорее всего компания будет рассказывать более подробно о своей новой версии операционной системы Android 12, а также будет анонсировать новые устройства линейки Pixel, изменение Wear OS с возможным анонсом «умных» часов от Google.
Эксперты считают, что к 2029 году, американская IT-корпорация сможет создать коммерческий вариант доступного квантового компьютера с миллионом кубитов, в то время как сегодня, система из ста кубитов это что-то нереальное.