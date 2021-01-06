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РБК
РБК

Курс биткоина впервые превысил $36 тыс. на фоне протестов в США

Курс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум стоимости на уровне в $36 470 на фоне протестов в США.В источнике
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Телеканал 360°

Цена биткоина превысила историческую отметку в 37 тысяч долларов

Телеканал 360°20:19
Lenta.ru

Цена биткоина вновь обновила исторический рекорд

Lenta.ru20:02
РИА Новости

Курс биткоина побил очередной исторический рекорд

РИА Новости18:59
Газета.Ru

Цена биткоина вновь побила рекорд

Газета.Ru19:36
ТАСС

Стоимость биткойна превысила $37 тыс

ТАСС19:04
RT на русском

Стоимость биткоина превысила $36 тысяч

RT на русском16:03
ПРАЙМ

Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд

ПРАЙМ16:03