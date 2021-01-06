РБККурс биткоина впервые превысил $36 тыс. на фоне протестов в СШАКурс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум стоимости на уровне в $36 470 на фоне протестов в США.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоАвтовоспроизведениеДождьРБКИзвестияИзвестияИзвестияТК ЗвездаМоя Москва.онлайнДождьМосква 24ДождьИзвестияПятый каналМосква 24ИзвестияМой БрянскПодробнее о событииЦена биткоина превысила историческую отметку в 37 тысяч долларовТелеканал 360°20:19Цена биткоина вновь обновила исторический рекордLenta.ru20:02Курс биткоина побил очередной исторический рекордРИА Новости18:59Цена биткоина вновь побила рекордГазета.Ru19:36Стоимость биткойна превысила $37 тысТАСС19:04Стоимость биткоина превысила $36 тысячRT на русском16:03Стоимость биткоина побила очередной исторический рекордПРАЙМ16:03Показать ещёОценить96КомментироватьПоделиться