Курс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум стоимости на уровне в $36 470 на фоне протестов в США.

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