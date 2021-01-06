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РБК
РБК

Курс биткоина впервые превысил $36 тыс. на фоне протестов в США

Курс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум стоимости на уровне в $36 470 на фоне протестов в США.В источнике
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Эхо Москвы

Биткоин подорожал до нового исторического максимума — $40 тыс

Эхо Москвывчера в 21:16
РИА Новости

Курс биткоина побил очередной исторический рекорд

РИА Новости6 января в 18:59
Телеканал 360°

Цена биткоина превысила историческую отметку в 37 тысяч долларов

Телеканал 360°6 января в 20:19
РБК

Биткоин обновил исторический максимум стоимости

РБК7 января в 11:05
Lenta.ru

Цена биткоина вновь обновила исторический рекорд

Lenta.ru6 января в 20:02
Коммерсантъ

Цена биткойна впервые превысила $37 тыс

Коммерсантъ6 января в 17:10
Газета.Ru

Цена биткоина превысила $35 тысяч, установив новый рекорд

Газета.Ru5 января в 23:45