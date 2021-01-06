РБККурс биткоина впервые превысил $36 тыс. на фоне протестов в СШАКурс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум стоимости на уровне в $36 470 на фоне протестов в США.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоАвтовоспроизведениеДождьМосква 24ИзвестияРЕН ТВРЕН ТВМосква 24МИР 24МИР 24Мой БрянскТелеканал 360°МИР 24ТВ ЦентрРЕН ТВТК ЗвездаИзвестияМИР 24ИзвестияМИР 24Подробнее о событииБиткоин подорожал до нового исторического максимума — $40 тысЭхо Москвывчера в 21:16Курс биткоина побил очередной исторический рекордРИА Новости6 января в 18:59Цена биткоина превысила историческую отметку в 37 тысяч долларовТелеканал 360°6 января в 20:19Биткоин обновил исторический максимум стоимостиРБК7 января в 11:05Цена биткоина вновь обновила исторический рекордLenta.ru6 января в 20:02Цена биткойна впервые превысила $37 тысКоммерсантъ6 января в 17:10Цена биткоина превысила $35 тысяч, установив новый рекордГазета.Ru5 января в 23:45Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться