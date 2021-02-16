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Курс биткоина впервые превысил $50 000

Во вторник, 16 февраля, курс биткоина впервые за всю историю поднимался выше $50 тыс. Рекордный рост котировок специалисты объясняют ажиотажным притоком денег в криптовалюту.В источнике
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Стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов

РИА Новостивчера в 07:31

Курс биткоина впервые превысил $50 000

RT на русскомвчера в 10:37

Стоимость биткоина преодолела историческую отметку в $50 тыс

МИР 24вчера в 08:14

Биткоин побил новый рекорд, превысив $50 тысяч

РЕН ТВвчера в 07:41

Экономист объяснил рекордный рост стоимости биткоина

Взгляд.рувчера в 11:54

Биткоин впервые превысил $50 тысяч

ПРАЙМвчера в 07:29

Биткойн побил новый рекорд стоимости

Евразия Daily14 февраля в 02:17

Стоимость биткоина впервые в истории превысила $50 тысяч

РК-Ньюсвчера в 09:38
Интересное

Британский принц Гарри и Меган Маркл посетят шоу Опры Уинфри

Уточняется, что главной гостьей выпуска станет Меган Маркл, герцогиня Сассекская, которая расскажет о своей жизни после свадьбы с британским принцем, королевской семье, материнстве и благотворительной деятельности.
Центральная Служба Новостейвчера в 05:08

Лавров обсудил с главой МИД Финляндии Навального и высылку дипломатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что разъяснил министру иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто позицию России по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным и высылкой трех европейских дипломатов из РФ.
Ведомости15 февраля в 07:47

Google и Microsoft выступили против сделки Nvidia и ARM

Вашингтон, 14 февраля 2021, 08:28 — REGNUM Крупнейшие американские технологические компании, включая Google, Microsoft и Qualcomm, призвали антимонопольные органы США заблокировать сделку по приобретению разработчика архитектуры микропроцессоров ARM компанией Nvidia.
REGNUM14 февраля в 00:28