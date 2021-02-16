Лавров обсудил с главой МИД Финляндии Навального и высылку дипломатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что разъяснил министру иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто позицию России по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным и высылкой трех европейских дипломатов из РФ.