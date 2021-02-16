Уточняется, что главной гостьей выпуска станет Меган Маркл, герцогиня Сассекская, которая расскажет о своей жизни после свадьбы с британским принцем, королевской семье, материнстве и благотворительной деятельности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что разъяснил министру иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто позицию России по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным и высылкой трех европейских дипломатов из РФ.
Вашингтон, 14 февраля 2021, 08:28 — REGNUM Крупнейшие американские технологические компании, включая Google, Microsoft и Qualcomm, призвали антимонопольные органы США заблокировать сделку по приобретению разработчика архитектуры микропроцессоров ARM компанией Nvidia.