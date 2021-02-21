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Российская газета
Российская газета

Курс биткоина впервые превысил 58 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые превысила отметку 58 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 22:54 мск в воскресенье, 21 февраля.В источнике
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Курс биткоина впервые превысил 58 тысяч долларов

Российская газетавчера в 15:36

Курс биткоина впервые превысил $58 тыс

РБК16:23

Биткоин подорожал до 58 тысяч долларов

Телеканал 360°вчера в 15:37

Цена биткойна впервые превысила $58 тыс

Коммерсантъ16:27

Цена биткоина впервые в истории превысила $58 тыc

Известиявчера в 15:17

Стоимость биткойна превысила отметку в 58 тысяч долларов

Комсомольская правдавчера в 15:05

Стоимость биткоина впервые превысила $58 тысяч

RT на русскомвчера в 15:01
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«Спартак» вылетел из Кубка. У красно-белых — очередной сезон без трофеев

«Динамо» взяло «Спартак» характером Главная тема всей зимы для «Спартака» (не считая, конечно, возвращения Промеса) — это переход на схему с четырьмя защитниками, и красно-белые посвятили много времени ее отработке.
Спорт-Экспресс20 февраля в 15:10