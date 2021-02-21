Российская газетаКурс биткоина впервые превысил 58 тысяч долларовСтоимость биткоина впервые превысила отметку 58 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 22:54 мск в воскресенье, 21 февраля.В источникеАпралExpert.ruКомсомольская правдаИА Красная ВеснаВечерняя МоскваТелеканал 360°ИзвестияПрофильЭкономика сегодняПодробнее о событииКурс биткоина впервые превысил 58 тысяч долларовРоссийская газетавчера в 15:36Курс биткоина впервые превысил $58 тысРБК16:23Биткоин подорожал до 58 тысяч долларовТелеканал 360°вчера в 15:37Цена биткойна впервые превысила $58 тысКоммерсантъ16:27Цена биткоина впервые в истории превысила $58 тыcИзвестиявчера в 15:17Стоимость биткойна превысила отметку в 58 тысяч долларовКомсомольская правдавчера в 15:05Стоимость биткоина впервые превысила $58 тысячRT на русскомвчера в 15:01Показать ещёОценить3КомментироватьПоделиться