«Спартак» вылетел из Кубка. У красно-белых — очередной сезон без трофеев

«Динамо» взяло «Спартак» характером Главная тема всей зимы для «Спартака» (не считая, конечно, возвращения Промеса) — это переход на схему с четырьмя защитниками, и красно-белые посвятили много времени ее отработке.