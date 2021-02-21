Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи

По прогнозам Поздняковой, аномальная погода сохранится и в последнюю неделю февраля — в среду и четверг столицу накроют мощные снегопады, потом потеплеет до нуля, а затем морозы достигнут 25 градусов.