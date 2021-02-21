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Российская газета
Российская газета

Курс биткоина впервые превысил 58 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые превысила отметку 58 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 22:54 мск в воскресенье, 21 февраля.В источнике
Подробнее о событии

Биткоин дешевеет после достижения нового рекорда

ПРАЙМвчера в 05:31

Стоимость биткоина превысила 58 тыс. долларов

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Курс биткоина впервые превысил 58 тысяч долларов

Российская газета21 февраля в 15:36

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

РИА Новости21 февраля в 15:08

Цена биткоина добралась до нового исторического максимума

Росбалт21 февраля в 15:30

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Накануне.Ru21 февраля в 03:00

Биткоин в очередной раз обновил исторический максимум своей стоимости

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Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи

По прогнозам Поздняковой, аномальная погода сохранится и в последнюю неделю февраля — в среду и четверг столицу накроют мощные снегопады, потом потеплеет до нуля, а затем морозы достигнут 25 градусов.
РИА Новости08:34