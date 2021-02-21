Российская газетаКурс биткоина впервые превысил 58 тысяч долларовСтоимость биткоина впервые превысила отметку 58 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 22:54 мск в воскресенье, 21 февраля.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоВести.RuАпралТарантас НьюсМоя Москва.онлайнИзвестияИзвестияRT на русскомИзвестияВести.RuНТВВести.RuМИР 24НТВПодробнее о событииБиткоин дешевеет после достижения нового рекордаПРАЙМвчера в 05:31Стоимость биткоина превысила 58 тыс. долларовВзгляд.ру21 февраля в 15:47Курс биткоина впервые превысил 58 тысяч долларовРоссийская газета21 февраля в 15:36Стоимость биткоина обновила исторический максимумРИА Новости21 февраля в 15:08Цена биткоина добралась до нового исторического максимумаРосбалт21 февраля в 15:30Что стоит за новым взлётом биткоина?Накануне.Ru21 февраля в 03:00Биткоин в очередной раз обновил исторический максимум своей стоимостиFBM.ru20 февраля в 16:03Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться