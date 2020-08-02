Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.

Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

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