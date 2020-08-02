Экономика
ИзвестияСтоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.
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Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей 31 июля в 09:02
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Хоккей
«Монреаль» в овертайме обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
ТАСС Спорт вчера в 23:39
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
Происшествия
Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае
Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru вчера в 12:10
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Экономика
Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»
Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в ТОП-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК 01:00
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM 31 июля в 08:11
Технологии
Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
Выход полнометражного мультика "Лука" от Disney и Pixar запланирован на 18 июня 2021 года.
Pravda.Ru 31 июля в 04:59
Кино
Джеймс Кэмерон показал фрагменты фильма «Аватар 2»
Mockva.ru 00:10
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбаряна на UFC Fight Night 173
Американец Дерек Брансон досрочно победил своего соотечественника Эдмена Шахбаряна на турнире UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.
RT на русском 00:37
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 31 июля в 04:44
Политика
В Белоруссии арестованы 33 россиянина, задержанные на этой неделе
Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны.
Эхо Москвы 00:02
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
Политика
Раскрыто изменение образа российского десантника
«Сегодня ВДВ представляют собой сбалансированный, имеющий четко прописанный план строительства род войск, который органично вписывается в сегодняшние реалии Вооруженных сил», — подытожил изменения образа десантника Шаманов.
Lenta.ru вчера в 23:41
Авто
Назвали главные недостатки и преимущества Lada Vesta
Современные автомобильные тенденции заставляют производителя вскоре обновить пятилетнюю модель, а пока специалисты назвали плюсы и минусы существующей машины.
Car.ru 00:42
Общество
Педиатр дал рекомендации по использованию санитайзеров в школах
Санитайзеры для дезинфекции рук не следует применять слишком часто, так как это ведет к чрезмерному высушиванию кожи, сообщил в интервью радио Sputnik педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
РБК 00:02
Наука
Банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей
Ученые отмечают, что натуральные волокна можно использовать в изготовлении дверных панелей, внутренних крышек ДВС и других элементов авто.
Evo-rus.com вчера в 01:30
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия вчера в 00:47
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода
Певица Пелагея порадовала поклонников новым имиджем и возвращением к "нормальной жизни".
Народные новости вчера в 10:44
Армия и оружие
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
В издании уверены, что к одному контуру двигателя добавится второй, в результате чего модернизированный силовой агрегат можно будет устанавливать на «самолеты, имеющие неограниченную дальность полета, в том числе пилотируемые».
Lenta.ru 31 июля в 07:33
Армия и оружие
Пресса Китая: Истребители Rafale превосходят Су-30МКИ, но им будет очень трудно противостоять J-20
По словам китайского эксперта, в сравнении с истребителями J-20 ВВС НОАК истребители Rafale имеют существенный недостаток – «на них нет реализованной технологии стелс».
Военное обозрение вчера в 01:15
Гаджеты
Монитор Hisense Hard Pro для игр имеет частоту обновления 240 Гц
Компания Hisense анонсировала монитор Hard Pro, разработанный специально для требовательных любителей игр.
3DNews вчера в 23:10
Музыка
Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом Евровидения
Российская группа Little Big побила рекорд музыкального конкурса «Евровидение» по просмотрам клипа к песне Uno.
Mockva.ru 00:24