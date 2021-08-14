Депутат Рады Волошин: украинцы не полюбят Россию даже при «передаче» Крыма и Кубани Киеву

Депутат Рады от оппозиции Олег Волошин заявил в эфире канала NewsOne, что украинские русофобы не изменили бы своего негативного отношения к России, даже если бы Москва передала Киеву Крым и Кубань.