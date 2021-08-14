ПРАЙМКурс биткоина впервые с середины мая приблизился к $48 тысячам за монетуВ ночь на субботу, 14 августа, курс самой популярной в мире криптовалюты приблизился к отметке в $48 тысяч за монету — впервые с середины мая.ПРАЙМС 20 июля котировки биткоина выросли на 64%.ПРАЙМК полудню в субботу биткоин превысил отметку в 48 тысяч долларов - криптовалюта торговалась по 48,1 тысячи долларов за единицу, свидетельствуют данные "Coindesk".Российская газетаЗа прошедшие сутки были ликвидированы позиции 52 тыс. трейдеров на сумму свыше $294 млн. 83% сделок, принудительно закрытых криптобиржами, были короткими.РБКЧитать далееСвернутьФАНФАНInc-news.ruОбщественный контрольРБКИА Красная ВеснаПодробнее о событииБиткоин впервые с мая поднялся выше 48 тысяч долларовРоссийская газетавчера в 15:12Впервые с мая цена биткоина достигла $48 000Секрет фирмывчера в 12:14Курс биткоина приблизился к $48 тыс. впервые с середины маяРБКвчера в 04:09Стоимость биткоина приблизилась к отметке в 48 тысяч долларовФАНвчера в 10:26Курс биткоина впервые с середины мая приблизился к $48 тысячам за монетуПРАЙМвчера в 10:01Стоимость биткоина приблизилась к $48 тыс3DNewsвчера в 08:29Курс биткоина приблизился к майскому максимальному значениюИА Красная Веснавчера в 10:55Показать ещёОценить22Поделиться