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Курс биткоина впервые с середины мая приблизился к $48 тысячам за монету

В ночь на субботу, 14 августа, курс самой популярной в мире криптовалюты приблизился к отметке в $48 тысяч за монету — впервые с середины мая.
ПРАЙМ
С 20 июля котировки биткоина выросли на 64%.
ПРАЙМ
К полудню в субботу биткоин превысил отметку в 48 тысяч долларов - криптовалюта торговалась по 48,1 тысячи долларов за единицу, свидетельствуют данные "Coindesk".
Российская газета
За прошедшие сутки были ликвидированы позиции 52 тыс. трейдеров на сумму свыше $294 млн. 83% сделок, принудительно закрытых криптобиржами, были короткими.
РБК

Подробнее о событии

Биткоин впервые с мая поднялся выше 48 тысяч долларов
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Впервые с мая цена биткоина достигла $48 000
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Курс биткоина приблизился к $48 тыс. впервые с середины мая
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