Будьте в Плюсе

Курс биткоина вырос на 12,1 процента до 20,2 тысячи долларов

По состоянию на 23:14 по московскому времени, биткоин вырос на 12,1 процента до 20,2 тысячи долларов.
Lenta.ru
Курс Ethereum упал примерно на 19 процентов до 881 доллара, что стало самым низким показателем с января 2021 года.
Lenta.ru
Оба лидера криптовалютного рынка упали более чем на 70 процентов по сравнению с историческими максимумами, которые зафиксировали в начале ноября 2021 года.
Lenta.ru
Как писал сайт KP.ru, накануне официальный представитель P2P-обменника Bitzlato на территории России Кристина Новикова предупредила россиян о том, что биткоин на сегодняшний день подвержен тем же тенденциям, что и фондовые рынки.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Курс биткоина вырос на 12,1 процента до 20,2 тысячи долларов
Lenta.ru17:07
Биткоин вырос более чем на 12 процентов
Комсомольская правда17:01
Биткоин растет более чем на 12%, до 20,2 тысячи долларов
ПРАЙМвчера в 16:25
Биткоин после падения курса резко вырос на 12%
Life.ruвчера в 16:44
Курс биткоина снова превысил $20 тысяч
Профильвчера в 16:33
Биткоин растет более чем на 12%, он торгуется за $20,2 тысячи
РЕН ТВвчера в 16:27
Стоимость биткоина выросла более чем на 12%
Росбалтвчера в 16:58
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

Интересное

Ударивший свою невесту на свадьбе в Узбекистане жених извинился перед женщиной

Жених, который на свадьбе в Узбекистане ударил свою невесту из-за ее победы в конкурсе, извинился перед женщиной и объяснил свое поведение.
Lenta.ruвчера в 06:42

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизни

Бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис умер в возрасте 76 лет в Баку, сообщили РИА Новости в Ельцин Центре.
РИА Новостивчера в 12:15

На Украине погиб командир батальона ВСУ «Карпатская Сечь»

На Украине погиб командир батальона ВСУ «Карпатская Сечь» Олег Куцин, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
РБК17:35

Артиллерия ВС России уничтожила грузинских наемников под Лисичанском

Группировка Вооруженных сил России "О" ("Отважные") уничтожила отряд "Грузинского легиона", который действовал на северо-западе поселка Мирная Долина на Лисичанском направлении.
Газета.Ruвчера в 12:08

Премьер Франции Борн считает угрозой Франции потерю президентским блоком большинства мест

Премьер-министр Франции Элизабет Борн считает, что потеря президентским блоком «Вместе!» большинства в Национальном собрании страны представляет угрозу.
RT на русском17:10

Польша выступила против переноса конкурса «Евровидение -2023» с Украины

Министерство культуры и правление местного национального телеканала TVP осудило решение Европейского вещательного союза, что конкурс не должен проходите в стране, которая победила — в Украине.
Центральная Служба Новостейвчера в 08:03

Минобороны: российский флот ударами «Калибров» уничтожил более 50 генералов и офицеров ВСУ

Российский флот ударами "Калибров" уничтожил более 50 генералов и офицеров ВСУ, о чем в воскресенье сообщило министерство обороны России.
РИА Новостивчера в 13:48

Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что экономика России останется рыночной

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, какой станет экономика России в будущем.
Lenta.ru17:36

Глава Минфина США Йеллен заявила о негативном влиянии антироссийских санкций на Вашингтон

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что санкции против России негативно влияют на Вашингтон.
Lenta.ruвчера в 12:39

Мэр Одессы Труханов выразил обеспокоенность ростом ненависти ко всему русскому

Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал рост русофобии на Украине и выступил против переименования улицы Пушкина в городе.
РИА Новостивчера в 13:23