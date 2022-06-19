Lenta.ruКурс биткоина вырос на 12,1 процента до 20,2 тысячи долларовПо состоянию на 23:14 по московскому времени, биткоин вырос на 12,1 процента до 20,2 тысячи долларов.Lenta.ruКурс Ethereum упал примерно на 19 процентов до 881 доллара, что стало самым низким показателем с января 2021 года.Lenta.ruОба лидера криптовалютного рынка упали более чем на 70 процентов по сравнению с историческими максимумами, которые зафиксировали в начале ноября 2021 года.Lenta.ruКак писал сайт KP.ru, накануне официальный представитель P2P-обменника Bitzlato на территории России Кристина Новикова предупредила россиян о том, что биткоин на сегодняшний день подвержен тем же тенденциям, что и фондовые рынки.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтПрофильКомсомольская правдаLife.ruИА Красная ВеснаПодробнее о событииКурс биткоина вырос на 12,1 процента до 20,2 тысячи долларовLenta.ru17:07Биткоин вырос более чем на 12 процентовКомсомольская правда17:01Биткоин растет более чем на 12%, до 20,2 тысячи долларовПРАЙМвчера в 16:25Биткоин после падения курса резко вырос на 12%Life.ruвчера в 16:44Курс биткоина снова превысил $20 тысячПрофильвчера в 16:33Биткоин растет более чем на 12%, он торгуется за $20,2 тысячиРЕН ТВвчера в 16:27Стоимость биткоина выросла более чем на 12%Росбалтвчера в 16:58Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать ещёОценить3Поделиться