Курс биткойна в пятницу поднялся выше отметки в $60 тысяч впервые с апреля текущего года. Трейдеры ждут результатов рассмотрения Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявок на создание биткойновых ETF, пишет MarketWatch.В источнике
Москва предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, а это Белград не устраивает, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva.
В Саранском Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941 – 1945 гг. для школьников города состоялся патриотический урок "Безусые, почти что дети !", посвященный бессмертному подвигу курсантов Подольских училищ.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко предположительно остановили в Москве при регистрации на рейс до Варшавы, назвали его нежелательной персоной и рекомендовали вернуться в Минск.