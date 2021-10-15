Курс биткойна в пятницу поднялся выше отметки в $60 тысяч впервые с апреля текущего года. Трейдеры ждут результатов рассмотрения Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявок на создание биткойновых ETF, пишет MarketWatch.

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