Развитый эмоциональный интеллект помог распознать фейковые новости

Авторы новой работы — психологи из Университет Стратклайда в Глазго (Великобритания) — решили проверить, действительно ли люди, демонстрирующие высокий уровень «эмоционального интеллекта» (то есть способность распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других людей и управлять ими), склонны не поддаваться фейкам и выявлять их.