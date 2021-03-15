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Интерфакс
Интерфакс

Курс биткойна скорректировался после взлета до $61 556

В минувшую субботу курс биткойна поднимался до $61 556, по данным CoinDesk, в понедельник утром криптовалюта торгуется у $58 690, что на 2,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.В источнике

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Курс биткойна скорректировался после взлета до $61 556

Интерфакс03:12

Частные инвесторы подняли курс биткойна на новую высоту

Коммерсантъвчера в 12:47
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Интересное

Reuters узнал о планах ЕС начать переговоры о закупке вакцины «Спутник V»

Представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин, сообщил агентству, что в Евросоюзе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который занимается разработкой и продвижением «Спутника V» (имя чиновника агентство не называет).
РБК03:46

Развитый эмоциональный интеллект помог распознать фейковые новости

Авторы новой работы — психологи из Университет Стратклайда в Глазго (Великобритания) — решили проверить, действительно ли люди, демонстрирующие высокий уровень «эмоционального интеллекта» (то есть способность распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других людей и управлять ими), склонны не поддаваться фейкам и выявлять их.
Naked Science13 марта в 14:03

Индекс МосБиржи обновил максимум на открытии торгов в понедельник

Рынок акций РФ открылся в понедельник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне выросших внешних площадок после утверждения президентом США Джо Байденом нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,7%, при этом последний обновил исторический максимум во главе с "Яндексом" и АДР Ozon.
Интерфакс03:28