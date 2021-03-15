Представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин, сообщил агентству, что в Евросоюзе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который занимается разработкой и продвижением «Спутника V» (имя чиновника агентство не называет).
Авторы новой работы — психологи из Университет Стратклайда в Глазго (Великобритания) — решили проверить, действительно ли люди, демонстрирующие высокий уровень «эмоционального интеллекта» (то есть способность распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других людей и управлять ими), склонны не поддаваться фейкам и выявлять их.
Рынок акций РФ открылся в понедельник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне выросших внешних площадок после утверждения президентом США Джо Байденом нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,7%, при этом последний обновил исторический максимум во главе с "Яндексом" и АДР Ozon.