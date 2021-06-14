В NASA впервые изучат обратную сторону Луны в 2021 году

США намерены в 2024 году высадить на обратную сторону Луны людей, для чего готовится минимум две миссии с использованием роботов для изучения мест посадки В 2021 году американское космическое агентство NASA планирует направить на Луну первую из серии миссий на обратную сторону спутника перед новой высадкой человека.