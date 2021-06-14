США намерены в 2024 году высадить на обратную сторону Луны людей, для чего готовится минимум две миссии с использованием роботов для изучения мест посадки В 2021 году американское космическое агентство NASA планирует направить на Луну первую из серии миссий на обратную сторону спутника перед новой высадкой человека.
Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации небольшая, люди, которые заболевают после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Президент России Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля, выразив надежду на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества между двумя странами.