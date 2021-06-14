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Экономика

Курс биткойна вырос на 10%

Стоимость биткойна 14 июня в ходе торгов увеличивалась больше чем на 10%. Криптовалюта торгуется на уровне выше $39 тыс. По данным биржи Binance, на 3:02 биткойн достигал $39 189.В источнике

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Биткоин подорожал на 10% в ходе торгов 14 июня

Экономика сегодня04:14

Биткоин взлетел в цене сразу на 10%

Телеканал 360°21:18

Биткоин вновь резко вырос в цене

Life.ru22:50

Курс биткоина вырос на 10%

ПРАЙМ22:57

Курс биткойна вырос на 10%

Коммерсантъ21:20

Биткоин снова рванул вверх

Российская газета01:00

Биткоин подорожал сразу на 10%

РЕН ТВ20:57
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В NASA впервые изучат обратную сторону Луны в 2021 году

США намерены в 2024 году высадить на обратную сторону Луны людей, для чего готовится минимум две миссии с использованием роботов для изучения мест посадки В 2021 году американское космическое агентство NASA планирует направить на Луну первую из серии миссий на обратную сторону спутника перед новой высадкой человека.
Регион onlineвчера в 07:42

В Роспотребнадзоре рассказали, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19

Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации небольшая, люди, которые заболевают после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
РИА Новости03:28

Путин поздравил Нафтали Беннета со вступлением в должность премьер-министра Израиля

Президент России Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля, выразив надежду на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества между двумя странами.
ТАСС04:08