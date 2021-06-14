Ранее сообщалось, что государственные испытания этих новых огнемётов планируется завершить до конца 2021, после чего будет принято решение о постановке системы на вооружение и организации серийного производства.
Боевые расчёты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Балтийского флота (БФ) ВМФ России в ходе плановых учений обнаружили и уничтожили в открытом море корабельную ударную группу условного противника.
Ранее Белый дом сообщил, что новый документ подготовят для принятия на саммите в 2022 году, а на предстоящей встрече "союзники согласятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО" в качестве ответа на "агрессивную политику и действия" России.