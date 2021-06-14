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Курс биткойна вырос на 10%

Стоимость биткойна 14 июня в ходе торгов увеличивалась больше чем на 10%. Криптовалюта торгуется на уровне выше $39 тыс. По данным биржи Binance, на 03:02 биткойн достигал $39 189.В источнике

Подробнее о событии

Курс биткойна вырос на 10%

Коммерсантъ21:20

Биткойн вырос до $39,131 тыс

Московский Комсомолец21:13

«Преимущество и позитив». Чего ожидать от криптовалют на следующей неделе

РБКвчера в 04:00

Биткойн растет более чем на 10%

ТАСС20:08
Интересное

Что за новые тяжелые огнеметы ТОС-2 испытывают в России?

Ранее сообщалось, что государственные испытания этих новых огнемётов планируется завершить до конца 2021, после чего будет принято решение о постановке системы на вооружение и организации серийного производства.
Аргументы и Фактывчера в 17:09

Ракетчики Балтийской базы ВМФ РФ уничтожили корабли условного противника

Боевые расчёты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Балтийского флота (БФ) ВМФ России в ходе плановых учений обнаружили и уничтожили в открытом море корабельную ударную группу условного противника.
REGNUM12 июня в 02:16

В Белом доме заявили, что НАТО откажется считать Россию «конструктивным партнером»

Ранее Белый дом сообщил, что новый документ подготовят для принятия на саммите в 2022 году, а на предстоящей встрече "союзники согласятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО" в качестве ответа на "агрессивную политику и действия" России.
РИА Новости19:41