КоммерсантъКурс биткойна вырос на 10%Стоимость биткойна 14 июня в ходе торгов увеличивалась больше чем на 10%. Криптовалюта торгуется на уровне выше $39 тыс. По данным биржи Binance, на 03:02 биткойн достигал $39 189.В источникеИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаLive24РБКПодробнее о событииНа 10% вырос курс биткоинаLive2400:31Биткоин подорожал на 10%ИА Красная Весна23:38Курс биткойна вырос на 10%Коммерсантъ21:20Курс биткоина вырос на 10%ПРАЙМ22:57«Преимущество и позитив». Чего ожидать от криптовалют на следующей неделеРБКвчера в 04:00Показать ещёОценить5Поделиться