Стоимость биткойна 14 июня в ходе торгов увеличивалась больше чем на 10%. Криптовалюта торгуется на уровне выше $39 тыс. По данным биржи Binance, на 03:02 биткойн достигал $39 189.

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