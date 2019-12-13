Британская валюта укрепляется в пятницу на фоне сообщений об убедительной победе на всеобщих выборах консерваторов, выступающих за выход Соединенного Королевства из Евросоюза уже в начале 2020 г. Курс фунта в ходе торгов в пятницу увеличивался на 2,7%, до $1,3514.

Курс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов

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