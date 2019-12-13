Общество
ИнтерфаксКурс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов
Британская валюта укрепляется в пятницу на фоне сообщений об убедительной победе на всеобщих выборах консерваторов, выступающих за выход Соединенного Королевства из Евросоюза уже в начале 2020 г. Курс фунта в ходе торгов в пятницу увеличивался на 2,7%, до $1,3514.
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Британский фунт резко укрепился к доллару на новостях об итогах выборов в Великобритании
Эхо Москвывчера в 23:15
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Xiaomi возглавила очень важный рынок
По данным Canalys, в третьем квартале Xiaomi заняла первое место в этой категории во всем мире, отгрузив 12,2 млн устройств и заняв 27% рынка.
Биатлон
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Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в мужском спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Общество
В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане штата Луизиана США ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки, документ утвердила мэр Латоя Кантрелл.
Спорт
Министра спорта РФ тайно наградили орденом Александра Невского
Министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, по данным Sports.ru.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
Происшествия
В Приморье возбуждено дело об обмане клиентов оконной фирмы
В Приморском крае возбуждено уголовное дело после обращений клиентов фирмы «Окна Эталон».
Музыка
Шнуров раскритиковал подопечных Полины Гагариной на шоу «Голос»
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Обновление Windows привело к бесконечной ошибке
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Происшествия
Останки похищенных полицейских найдены в Мексике
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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушили
Пожар начался накануне около десяти часов во время сварочных работ.
Единоборства
Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона «особенно сильно»
Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет действовать против своего соперника американца Тони Фергюсона.
Происшествия
У сотрудника Facebook украли жесткие диски с данными 29 тыс. коллег
Неизвестные украли из машины сотрудника Facebook жесткие диски, на которых содержались личные данные 29 тыс. его коллег.
Политика
Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Американская балерина Мисти Коупленд обвинила коллег из Большого театра в расизме за публикацию фото в Инстаграм.
Политика
Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти
Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
Общество
Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей
В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Футбол
Гвардиола имеет право покинуть «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола имеет право покинуть клуб в конце текущего сезона.
Наука
Названы вызывающие бессонницу продукты
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Политика
Путин назвал недостаточными меры по поддержанию рождаемости
Президент России Владимир Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости в стране недостаточно.
Шоу-бизнес
Актер Колин Ферт решил развестись с женой после 22 лет брака
Известный британский актер Колин Ферт решил расстаться со своей супругой Ливией.
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США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Общество
В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией
Грузинский бюджет недополучил около 300 миллионов долларов из-за отмены авиасообщения с Россией, рассказал глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Общество
Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм
ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.