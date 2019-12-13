Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксКурс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов

Британская валюта укрепляется в пятницу на фоне сообщений об убедительной победе на всеобщих выборах консерваторов, выступающих за выход Соединенного Королевства из Евросоюза уже в начале 2020 г. Курс фунта в ходе торгов в пятницу увеличивался на 2,7%, до $1,3514.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фунт торгуется у рекордов 2018 года после победы консерваторов на выборах в Великобритании

ПРАЙМ05:19

Курс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов

Мой Брянск00:45

FT: курс фунта подскочил на фоне публикации экзитпола после выборов в Палату общин

ТАССвчера в 17:50

Курс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов

Интерфаксвчера в 23:59

Британская валюта растет на данных экзитпола из Лондона

Вести.Финансвчера в 22:36

Британский фунт вырос на фоне новостей о победе консерваторов на выборах

Коммерсантъвчера в 18:54

Британский фунт показал рекордный рост к доллару на фоне победы партии Джонсона на выборах

DP.RU00:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество

Новейший iPhone 11 Pro Max подешевел в России почти на четверть

Флагманский смартфон iPhone 11 Pro Max, представленный Apple в сентябре 2019 года и стоивший на старте продаж 100 тысяч рублей, за несколько месяцев потерял почти четверть от первоначальной цены.
Российская газета 02:58
Гаджеты

Xiaomi представила «убийцу флагманов» Redmi K30

Piter.tv 10 декабря в 06:24
Политика

Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
РИА Новости 07:39
Общество

Названа дата запуска серийного производства автомобилей Aurus

Запуск серийного производства назначен на первый квартал 2021 года. Сейчас здесь идет подготовка к этому проекту.
Российская газета 07:13
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Шоу-бизнес

Билан пристрастился к алкоголю после выкидыша у возлюбленной

Слово и Дело 08:14
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:54
Политика

Анкара осудила резолюцию сената США о признании геноцида армян турками

Почему конгрессмены США вспомнили о массовых убийствах армян в Османской империи и при чем тут курды В резолюции, единогласно принятой сенатом в четверг, 12 декабря, утверждалось, что политика США состоит в официальном признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Фергана вчера в 23:38
Происшествия

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
РИА Новости 07:50
Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Происшествия

В Пензе осуждены шестеро последователей «Свидетелей Иеговы»

Ленинский районный суд Пензы приговорил к реальным и условным срокам лишения свободы организатора и участников местной организации "Свидетелей Иеговы", запрещенной в России за экстремизм.
Интерфакс 07:45
Финансы

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 05:30
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

Любители обочин проигрывают в судах

Суд штраф не отменил, сославшись на то, что, согласно ПДД, водитель, выезжая с второстепенной дороги, должен уступить проезд транспорту, двигающемуся по главной дороге, при этом понятие «дорога» включает в себя не только проезжую часть, но и обочину.
Коммерсантъ 02:56
Происшествия

Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
Вести.Ru 05:31
Биатлон

Женская сборная России по биатлону завоевала первую медаль в сезоне

Lenta.ru 06:48
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru 07:26
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

РБК 07:00
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 11 декабря в 06:50
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

Подписчики восхитились стильным аутфитом суперзвезды. Легенда поп-сцены выбрала черный жакет, футболку с ярким принтом и брюки клеш.
Woman.ru 05:15
Политика

В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
РИА Новости 06:51
Общество

Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта

Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
Хайтек+ вчера в 06:19
Общество

Правительство области готовит ряд решений по ситуации с Кранбанком

В правительстве Ивановской области готовится ряд решений, связанных с ситуацией, возникшей с Кранбанком.
IvanovoNews 04:32
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Чемпионат 02:25
Космос

Зонд «Паркер»: погружения в атмосферу Солнца принесли удивительные открытия

Вести.Наука 10 декабря в 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное