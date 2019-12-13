Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксКурс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов

Британская валюта укрепляется в пятницу на фоне сообщений об убедительной победе на всеобщих выборах консерваторов, выступающих за выход Соединенного Королевства из Евросоюза уже в начале 2020 г. Курс фунта в ходе торгов в пятницу увеличивался на 2,7%, до $1,3514.
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Доллар дешевеет в паре с евро, фунт дорожает после выборов в парламент

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Курс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов

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Британский фунт показал рекордный рост к доллару на фоне победы партии Джонсона на выборах

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Курс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов

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Британская валюта растет на данных экзитпола из Лондона

Вести.Финансвчера в 22:36

Британский фунт вырос на фоне новостей о победе консерваторов на выборах

Коммерсантъвчера в 18:54

FT: курс фунта подскочил на фоне публикации экзитпола после выборов в Палату общин

ТАССвчера в 17:50
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Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
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Происшествия

Крупный пожар на складе в Москве потушен

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Газета.Ru 08:55
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Российский турнир по пощечинам покорил главу UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Джена Уайт задумался о транслировании соревнований по пощечинам на платформе UFC Fight Pass.
iReactor 08:14
Политика

Путин поручил перейти на электронные документы в медицине к 15 апреля

Президент России Владимир Путин поручил к 15 апреля 2020 года обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины.
Известия 09:44
Политика

МИД сообщил о «разговоре на повышенных тонах» на саммите в Париже

Участники переговоров «нормандского саммита» в Париже переходили на повышенные тона.
РБК 09:39
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Происшествия

В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
RT на русском 05:54
Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Южный Федеральный 06:00
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости 02:02
Шоу-бизнес

Певица Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным

Вечерний курьер вчера в 04:35
Экономика

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей

В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
RuNews24.ru вчера в 07:18
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Гаджеты

IOS 13.3 поможет родителям контролировать детей

Разработчики добавили дополнительные элементы управления экранным временем, чтобы родители могли лучше контролировать взаимодействие детей с устройствами.
News.ru 11 декабря в 01:52
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Известия 09:08
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru 11 декабря в 17:13
Культура

Шарапова снялась в сериале «Утреннее шоу»

Экс-первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова сыграла эпизодическую роль в сериале «Утреннее шоу».
Sport24.ru 09:14
Общество

Калифорнийский пляж наводнили «рыбы-пенисы»

Калифорнийский пляж наводнили "рыбы-пенисы" - необычного вида черви, которых вынесло на берег из-за штормов.
Газета.Ru 09:46
Армия и оружие

Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ

Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Слово и Дело вчера в 12:49
Экономика

В санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Lenta.ru 00:55
Финансы

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 05:30
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Футбол

ПФК ЦСКА переходит под контроль ВЭБа

ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.
Коммерсантъ 09:23
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Мойка78 08:22
Армия и оружие

В Донбассе заявили о возвращении украинских военных на позиции

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), украинские силовики вернулись на позиции на участке разведения сил и средств в Донбассе.
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Футбол

Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола

RT на русском 05:58
Происшествия

Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
RT на русском 09:34
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Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
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Политика

Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Lenta.ru 08:14
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