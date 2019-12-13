Финансы
ИнтерфаксКурс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов
Британская валюта укрепляется в пятницу на фоне сообщений об убедительной победе на всеобщих выборах консерваторов, выступающих за выход Соединенного Королевства из Евросоюза уже в начале 2020 г. Курс фунта в ходе торгов в пятницу увеличивался на 2,7%, до $1,3514.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 10:01, Ашберн
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Происшествия
Крупный пожар на складе в Москве потушен
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Единоборства
Российский турнир по пощечинам покорил главу UFC
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Джена Уайт задумался о транслировании соревнований по пощечинам на платформе UFC Fight Pass.
Политика
Путин поручил перейти на электронные документы в медицине к 15 апреля
Президент России Владимир Путин поручил к 15 апреля 2020 года обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины.
Политика
МИД сообщил о «разговоре на повышенных тонах» на саммите в Париже
Участники переговоров «нормандского саммита» в Париже переходили на повышенные тона.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Происшествия
В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа
В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
Армия и оружие
О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ
В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Шоу-бизнес
Певица Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным
Экономика
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей
В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
Политика
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Гаджеты
IOS 13.3 поможет родителям контролировать детей
Разработчики добавили дополнительные элементы управления экранным временем, чтобы родители могли лучше контролировать взаимодействие детей с устройствами.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший
На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Культура
Шарапова снялась в сериале «Утреннее шоу»
Экс-первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова сыграла эпизодическую роль в сериале «Утреннее шоу».
Общество
Калифорнийский пляж наводнили «рыбы-пенисы»
Калифорнийский пляж наводнили "рыбы-пенисы" - необычного вида черви, которых вынесло на берег из-за штормов.
Армия и оружие
Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ
Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Экономика
В санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Финансы
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Футбол
ПФК ЦСКА переходит под контроль ВЭБа
ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет
Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Армия и оружие
В Донбассе заявили о возвращении украинских военных на позиции
Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), украинские силовики вернулись на позиции на участке разведения сил и средств в Донбассе.
Футбол
Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола
Происшествия
Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Политика
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций
Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.