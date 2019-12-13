Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксКурс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов

Британская валюта укрепляется в пятницу на фоне сообщений об убедительной победе на всеобщих выборах консерваторов, выступающих за выход Соединенного Королевства из Евросоюза уже в начале 2020 г. Курс фунта в ходе торгов в пятницу увеличивался на 2,7%, до $1,3514.
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Фунт торгуется у рекордов 2018 года после победы консерваторов на выборах в Великобритании

ПРАЙМ05:19

Курс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов

Мой Брянск00:45

FT: курс фунта подскочил на фоне публикации экзитпола после выборов в Палату общин

ТАССвчера в 17:50

Курс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов

Интерфаксвчера в 23:59

Британская валюта растет на данных экзитпола из Лондона

Вести.Финансвчера в 22:36

Британский фунт вырос на фоне новостей о победе консерваторов на выборах

Коммерсантъвчера в 18:54

Британский фунт показал рекордный рост к доллару на фоне победы партии Джонсона на выборах

DP.RU00:15
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Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
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Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
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Происшествия

Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
RT на русском 07:27
Происшествия

Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Lenta.ru 04:49
Политика

В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России

7 ноября Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть цели по устойчивому росту населения страны, отметив, что численность постоянного населения страны по данным на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
Известия 05:08
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Происшествия

Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован

На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Российская газета 07:30
Политика

Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
РИА Новости 07:39
Шоу-бизнес

Умерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка России

Пресс-секретарь Театра на Малой Бронной Мария Малкина сообщила, что в пятницу, 13 декабря, умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова, дочь легендарного советского актера Льва Дурова Женщина умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Комсомольская правда 03:36
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Почти половина россиян не доверяют диагнозам врачей

Более 40% жителей России за последние несколько лет перепроверяли поставленный врачом диагноз либо назначенные им лекарства у другого специалиста, сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.
Mockva.ru 11 декабря в 04:08
Общество

«Фонтанка» назвала имена еще трех участников жестокой казни в Сирии

Медиазона 05:35
Политика

В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
РИА Новости 06:51
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

Коммерсантъ 07:03
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
ToDay News Ufa вчера в 11:03
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
REGNUM 05:34
Здоровье

Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год

Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.
Известия вчера в 21:24
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
РИА Новости 03:54
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
RT на русском вчера в 15:35
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости 02:02
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Здоровье

НИИ микрохирургии Томска расширит перечень бесплатных услуг по ВМП

Томский НИИ микрохирургии попал в реестр квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), которая не входит в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил в пятницу РИА Томск глава НИИ Владимир Байтингер, пояснив, что часть платных услуг институте в 2020 году станет для пациентов бесплатной.
РИА Томск 06:41
Культура

Симоньян отреагировала на слова Стоуна о доверии к RT

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Кино

Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» состоятся в один день

News.ru 11 декабря в 20:36
Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
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Россия может запретить ввоз картофеля и цитрусовых из Китая

«Россельхознадзор крайне обеспокоен множественными случаями выявлений карантинных вредных организмов в партиях цитрусовых и картофеля, ввозимых из Китая в Россию», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Ветеринария и жизнь 07:52
Футбол

Футболисты «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки

Игроки «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки клуба по решению главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
Lenta.ru 06:29
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
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