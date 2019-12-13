Британская валюта укрепляется в пятницу на фоне сообщений об убедительной победе на всеобщих выборах консерваторов, выступающих за выход Соединенного Королевства из Евросоюза уже в начале 2020 г. Курс фунта в ходе торгов в пятницу увеличивался на 2,7%, до $1,3514.

Курс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов

Футбол Черданцев объяснил, почему комментаторы игнорировали акцию фанатов Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, почему во время футбольных трансляций комментаторы не говорили об акции фанатов, а телеканал не показывал видео пустых трибун.

Политика В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.

Общество Банки предложили вариант предотвращения мошеннических переводов Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.

Общество Россияне назвали самые страшные болезни Еще 26 процентов россиян пугают болезни сердца, 20 процентов — гепатит С. В страхе перед туберкулезом, заболеваниями, передающимися половым путем, а также болезнями органов дыхания и гриппом признались около 15 процентов.

Экономика Госдума отказалась отменять транспортный налог Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Шоу-бизнес Дима Билан рассказал о романе с Яной Рудковской Некоторое время назад продюссер Димы Билана Яна Рудковская в одном из эпизодов своего телешоу «ЯнаСупер» заявила, что на месте ее мужа Евгения Плющенко мог бы оказаться совсем другой человек.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Космос Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».

Политика Трамп назвал выборы в Британии «большой победой Джонсона» Президент США Дональд Трамп считает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, стоящий во главе правящей в стране Консервативной партии, уверенно выигрывает на парламентских выборах в стране.

Общество Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Общество Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей «Восточный» Приморский краевой суд заменил условный срок на пять лет колонии Виктору Гребневу - экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая строили космодром "Восточный", сообщил РИА Новости представитель суда.

Экономика Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.

Общество В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.

Общество Продажи новогодних товаров резко сократились На старте сезона россияне купили в полтора раза меньше елочных игрушек, спрос на гирлянды по сравнению с прошлым декабрем сократился на четверть, свидетельствуют данные «Платформы ОФД».