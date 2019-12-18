Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКурс доллара. Прогноз на 19—20 декабря

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Российский рубль продолжает укреплять позиции по отношению к ведущим мировым валютам. По итогам торгов среды курс доллара на торгах Московской биржи составил 63,62 руб./$, что почти на 30 коп. ниже значений закрытия минувшей пятницы.
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Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Происшествия

Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара

Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Газета.Ru 15:55
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:45
Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 11:29
Политика

Цемах пожаловался в ЕСПЧ на действия Украины и Нидерландов

Подозреваемый по делу о сбитом в Донбассе малайзийском самолёте Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия правоохранительных органов Украины и Нидерландов.
News.ru 11:34
Общество

Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

Интерфакс 13:05
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
Армия и оружие

В Идлибе около 200 боевиков атаковали позиции сирийских военных

RT на русском 14:33
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских переговорах" официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости 15:25
Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью

RT на русском 15:53
Единоборства

Кокляев рассказал, как изменилась его жизнь после боя с Емельяненко

Пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал об изменениях в своей жизни после нокаута от бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
РИА Новости 02:41
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News 12:06
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
РИА Новости Крым 12:56
Политика

В ЕС раскритиковали санкции США против «Северного потока – 2»

Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу.
Взгляд.ру 07:30
Политика

МИД призвал ОБСЕ «помочь» Зеленскому с допуском российских журналистов

Москва призывает ОБСЕ "помочь" президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить его обещание по допуску российских журналистов на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:02
Космос

Ученые объяснили загадку тигровых полос Энцелада

В 2005 году межпланетная станция «Кассини» сфотографировала мощные гейзеры на полюсах Энцелада, из которых вырываются впечатляющие струи пара и ледяной крошки.
МедиаПоток 15 декабря в 03:23
Интернет

Опубликованы худшие пароли 2019 года

Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 наиболее используемых и слабых паролей уходящего года, обнаруженных в результате различных взломов и утечек данных.
Хакер Online вчера в 02:35
Общество

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
RT на русском 10:26
Хоккей

Хоккеист Зайцев прервал молчание и ответил олимпийскому чемпиону Кожевникову

Зайцева задели комментарии двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова.
Известия 15:45
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 09:10
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
РИА Новости 12:43
Авто

Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом

Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Новые автомобили 16 декабря в 23:54
Армия и оружие

Морскую авиацию оснастят гиперзвуковыми «Кинжалами»

Минобороны приняло решение оснастить морскую авиацию гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».
Известия 14:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек

Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола» в Республике Карелия возросло до 13 человек.
REGNUM 14:39
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Наталья Фриске стала двойником покойной сестры

Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
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Биатлон

Фуркад прокомментировал конфликт с партнёром по команде

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на конфликтную ситуацию с партнёром по команде Кентеном Фийоном Майе.
Чемпионат 06:34
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
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