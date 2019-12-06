Финансы

РИА НовостиРИА НовостиВсе мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года. Одновременно с долларом подешевели и другие мировые валюты. Евро 3 декабря стоил 26,408 гривны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

РИА Новости05 декабря в 00:00

Курс доллара. Прогноз на 9—13 декабря

Коммерсантъ06 декабря в 13:14

Официальный курс доллара понизился на 10 копеек, евро подорожал на 4

Банки.ру06 декабря в 05:40

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru06 декабря в 05:27

Курс валют на ближайшие несколько дней: к чему готовиться

Sputnik Молдова05 декабря в 15:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 08:02, Ашберн
Происшествия

Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

Российская газета 07:40
Здоровье

Травятся ли снюсом кировские подростки: известна точная цифра

По городам последовала волна отравлений снюсом среди школьников.
Gorodkirov.ru 06 декабря в 10:14
Происшествия

Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

РБК 03:09
Шоу-бизнес

Актриса Агния Кузнецова впервые стала мамой

Актриса Агния Кузнецова родила первенца. Об этом радостном для всей семьи событии сообщил ее муж Максим Петров.
Дни24 05:20
Здоровье

Врач назвал три правила «подготовки к старости»

Директор Научно-исследовательского медицинского центра "Геронтология" доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал, как правильно "подготовиться" к старости.
РИА Новости 06:11
Авто

Mercedes-Benz GLE Coupe стал экономичнее

Гамма модификаций кросс-купе Mercedes-Benz GLE пополнилась новой гибридной версией GLE 350 de, с возможностью подзарядки от бытовой сети, на данный момент это самое экономичное исполнение для вседорожника, в будущем такая же модификация появится и у стандартного GLE.
Autorating.ru 05 декабря в 05:00
Общество

Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

РБК вчера в 04:28
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Политика

В Минске возобновились протесты против интеграции с Россией

Ведомости 07:40
Единоборства

Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса

В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Фигурное катание

Бутырская назвала Трусову вундеркиндом, который творит историю

RT на русском 05:05
Авто

В России перечислили самые популярные марки автомобилей

Автоновости дня вчера в 23:41
Политика

Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
РИА Новости 05:45
Футбол

Такэфуса Кубо: «„Камп Ноу“ имеет право освистывать меня, думаю, я это заслужил»

Sportbox.RU 07:48
Политика

Почему Европу так беспокоит газовый спор между Россией и Украиной

Европа была сильно потрясена десять лет назад, когда жизненно необходимые поставки российского природного газа по трубопроводам, проходящим через Украину, прекратились в середине зимы из-за ценового спора между двумя бывшими советскими республиками.
Profinance.ru вчера в 12:29
Общество

В Нью-Йорке украли табличку с признанием Аскер-заде в любви Костину

В Нью-Йорке украли табличку с трогательным признанием Аскер-заде в любви Андрею Костину, стоящую 25 тыс. долларов.
Актуальные Новости 06:27
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10

ТАСС 03:27
Общество

В Санкт-Петербурге начался митинг против повышения цен на проезд

С 1 января в Санкт-Петербурге повысят цены на проезд в общественном транспорте. Стоимость разового билета вырастет на 10 рублей.
Говорит Москва 06:39
Политика

Преемница Меркель: убийство в Берлине вредит отношениям с Москвой

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
РИА Новости 07:29
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с принтом тигра приготовила «плов» из морковки

Анастасия Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram видео, на котором запечатлена в пижаме с принтом тигра.
Дни24 00:00
Здоровье

При гипертонии эти 10 продуктов нормализуют артериальное давление

Названы десять продуктов, помогающие гипертоникам нормализовать артериальное давление.
Ugpressa.ru вчера в 07:55
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Политика

МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Напомним, год назад Киев и МВФ согласовали программу помощи, в рамках которой Украина должна была получить 3,9 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 19:40
Политика

Франция намерена пожаловаться на пошлины США в ВТО

Введение пошлин на французские товары со стороны США является ничем не обоснованными и незаконными санкциями, сообщил министр экономики страны Брюно Ле Мэр.
Экономика сегодня 07:29
Гаджеты

Камера с Photoshop для Android-смартфонов доступна каждому

Загрузить приложение могут владельцы смартфонов Google Pixel 3/XL, 4/XL, Samsung S9/9+, S10/10+, Note 9/9+, 10/10+.
Актуальные Новости 01:00
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Политика

Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко

"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 01:18
Политика

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Газета.Ru 07:33
Гаджеты

75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S стал более чем вдвое дешевле

Китайская компания Xiaomi более чем вдвое срезала цену на свой 75-дюймовый 4-К телевизор Mi TV 4S.
Что происходит 03:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное