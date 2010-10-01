Финансы
ЧемпионатКурс доллара США. Прогноз эксперта: Саудовская Аравия помогает рублю
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
Читать в источнике
Оценить
Комментарии
Здоровье
В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку
Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой.
Вятка Областная 04:31
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки оснащения Су-57 новейшим двигателем
Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в российские Воздушно-космические силы (ВКС) планируются в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после чего – с двигателем пятого поколения.
Профиль 04:17
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Общество
В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие защитных масок
Красногорск, 8 мая 2020, 22:36 — REGNUM Введение штрафов за отсутствие медицинских масок у граждан отсрочили власти Московской области.
REGNUM 15:36
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей Lada
АвтоВАЗ оформил патент на новые коммерческие наименования для будущих моделей Lada — это Tensa, Forta и Kayna.
SpeedMe вчера в 06:57
Общество
Журналист Павел Лобков заразился коронавирусом
Журналист Павел Лобков заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 18:14
Общество
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
Общество
В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены
В Москве тесты на коронавирус проведут на основе анализа венозной крови, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК 15:47
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 19:06
Энергетика
Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ вчера в 07:18
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 4 млн просмотров
Группа Little Big в пятницу, 8 мая, выпустила клип на новую песню Hypnodancer. За день видео набрало более 4 млн просмотров на YouTube.
Известия 15:37
Космос
Раскрыта загадка атмосферы Юпитера
Sibnet Новости 10:38
Здоровье
Минздрав России обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что обеспокоен ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в Республике Дагестан.
Голос Эренлара 17:17
Политика
МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru 13:41
Происшествия
Красноярский экс-депутат Быков обвинил губернатора в сговоре против него
Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков прокомментировал решение о его аресте.
Коммерсантъ 07:54
Армия и оружие
США выведут часть сил из Саудовской Аравии
США намерено сократить военное присутствие в Саудовской Аравии.
Деловое.ТВ 04:47
Общество
Актриса Банщикова поссорилась с полицейскими и казаками в Геленджике
В распоряжении редакции «МК на Кубани» оказался видеоролик, одним из героев которого стала актриса Анна Банщикова, вступившая в словесную перепалку с полицейскими и и казаком в Геленджике.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 10:44
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
Общество
Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США
РБК вчера в 16:04
Общество
Вице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая
Регионы могут выйти из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая — начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1».
РБК 13:41
Общество
Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты
Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 16:59
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Егор Крид планирует поцеловать Нюшу в клипе на их совместный трек
Егор Крид хочет поцеловать Нюшу в клипе на их совместный трек Пока неизвестно, когда именно они смогут воплотить все задуманное в жизнь, потому что на данный момент они даже не могут встретиться из-за режима самоизоляции.
Вокруг ТВ 03:12
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Происшествия
В Калининграде силовики в масках, выбив окна, ворвались в квартиру женщины из-за комментария во «ВКонтакте»
В ходе «штурма» силовики разбили окна квартиры. После проведения обыска силовики увезли Людмилу Стеч для проведения следственных действий.
Росбалт 17:09
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
Общество
Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом
Коронавирус выявлен у сотрудника аппарата вице-президента США Майка Пенса.
Московский Комсомолец 13:03
Общество
В Подмосковье режим самоизоляции продлили до конца мая
Глава региона Андрей Воробьев подписал постановление о продлении режима ограничений, которые был введены в целях борьбы с COVID-19, до конца мая.
RuNews24.ru вчера в 20:04