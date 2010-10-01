Финансы

ЧемпионатЧемпионатКурс доллара США. Прогноз эксперта: Саудовская Аравия помогает рублю

В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
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Шоу-бизнес

Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big

NewInform 06:40
16
Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
737
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
109
Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
6K
Здоровье

822 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье

За все время в Подмосковье было 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Большая Балашиха 05 мая в 06:47
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Общество

В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих

Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.
REGNUM 04:18
3
Общество

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
317
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 17:11
1,1K
Общество

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
96
Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ вчера в 05:59
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Кино

Финал 10 сезона «Ходячих мертвецов» может выйти лишь осенью

После финала 8 сезона основного сериала был запущен 4 сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов».
Popcornnews.ru 08:20
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
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Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
708
Здоровье

Москвичей призвали не бояться прироста числа заболевших COVID-19

Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала горожан не бояться роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:11
5
Хоккей

Ларионов возглавит молодежную сборную России по хоккею

ГЛАС.RU вчера в 17:13
Общество

Министр здравоохранения рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия" рассказал о ситуации с коронавирусом, сложившейся в стране на данный момент.
Будущее России. Национальные проекты 06:49
1
Общество

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
267
Кино

39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Интрига заключается в том, что Калкин снимется в пикантной сцене - у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней, которую сыграет 71-летняя актриса Кэти Бейтс.
Что происходит 02:50
12
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Интерфакс 04:01
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Армия и оружие

Шойгу приказал организовать праздничный салют в честь Дня Победы

NewInform 04:25
11
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета

Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
Новый Омск 06 мая в 06:30
4,7K
Общество

Сроки активного распространения коронавируса назвали в Минздраве

Внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова во время интервью телеканалу «Россия 24» назвала конкретные сроки распространения коронавируса.
Live24 вчера в 13:23
624
Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
6
Общество

В Калужской области режим самоизоляции продлили до конца мая

7 мая на заседании консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области, глава региона Владислав Шапша сообщил о решении продлить до конца мая режим повышенной готовности.
Pressa40 02:13
30
Общество

В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва вчера в 05:29
3K
Общество

Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется

В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий 05:13
29
Общество

Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август

Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
1
Здоровье

Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо»

Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство.
РИА Новости 08:23
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