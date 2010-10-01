Финансы
ЧемпионатКурс доллара США. Прогноз специалиста: ЦБ РФ сокращает поддержку рублю
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
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Политика
Трамп объявил, что экономика США входит в фазу «перехода к величию»
Вашингтон, 8 мая 2020, 23:36 — REGNUM Соединённые Штаты в сфере экономики входят в фазу «перехода к величию», заявил 8 мая журналистам президент США Дональд Трамп.
REGNUM 16:36
Общество
Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть
Московский Комсомолец 03:53
Армия и оружие
Крадущийся «Аллигатор»: испытания Ка-52М завершатся через два года
Государственные испытания новейшего ударного вертолета Ка-52М завершатся в конце 2022 года.
Известия 06 мая в 17:01
Общество
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 19:46
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 19:06
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
Футбол
Бывший агент Соболева рассказал о скандале с неполученными подъемными
По словам Маньякова, зарплата Соболева после перехода из «Томи» в «Крылья Советов» выросла более, чем в три раза, а при подписании контракта сам игрок не поднимал вопрос о подъемных.
Спорт день за днем 13:38
Общество
Многодетным семьям предложили раздать защитные маски и ноутбуки
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила выделить многодетным семьям медицинские маски, продукты питания и «электронные устройства» для дистанционного обучения.
Компания 05:13
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Политика
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили на Украине
Тбилиси отзывает своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем исполнительного комитета реформ Украины.
Национальная служба новостей 05:39
Экономика
Инфляция в России в апреле ускорилась до 3,1% в годовом выражении
Инфляция в годовом выражении, согласно оценке ведомства, в апреле ускорилась до 3,1% с 2,5% в марте.
REGNUM вчера в 13:14
Политика
США назвали России условие для продления ракетного договора
Ранее США не исключали продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагали расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешнее соглашение, а также хотели включить в договор Китай, хотя в Пекине заявили, что в подобных переговорах не заинтересованы.
РИА Новости 17:53
Общество
В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков
Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
Экономика
Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита
Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, чем опасно досрочное погашение кредитов.
Газета.Ru 19:39
Наука
Подавление синтеза тестостерона может спасти мужчин от коронавируса
По мнению учёных, подавляющие синтез тестостерона препараты снижают в организме концентрацию белка TMPRSS2, который влияет и на развитие злокачественных опухолей предстательной железы, и на поражение органов коронавирусом.
Популярная механика вчера в 04:52
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
Общество
Прокуратура проверит сообщения о нарушениях в госпитале «Ленэкспо»
Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований «примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
News.ru 10:42
Общество
В США зафиксирована рекордная безработица
Уровень безработицы в США вырос до рекордных 14,7 процента за апрель, за месяц без работы остались 20,5 миллиона человек.
Lenta.ru 12:25
Общество
Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Малое число вылечившихся от коронавируса объясняется тем, что в статистике учитываются только те, кто был выписан из медучреждений, рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 вчера в 14:31
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Армия и оружие
Второй самолет с российскими военными специалистами вернулся из Италии
Второй самолет с российскими военными специалистами, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, прибыл в пятницу, 8 мая, на аэродром Чкаловский Московской области.
Известия 19:38
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Игры
«Палач Рока после карантина»: игроки посмеялись над новым скином с пивным животом для протагониста DOOM Eternal
Некоторые игроки попытку не оценили и оставили под сообщением в Twitter, где впервые показали облик, кучу комментариев с шутками и возмущениями.
3DNews 08:30