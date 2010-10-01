Финансы

ЧемпионатЧемпионатКурс доллара США. Прогноз специалиста: ЦБ РФ сокращает поддержку рублю

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В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
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COVID-19 не пощадит: Кремль девальвирует рубль к 100 за доллар уже летом

Свободная Пресса07:19

Курс доллара США. Прогноз специалиста: ЦБ РФ сокращает поддержку рублю

Чемпионатвчера в 09:00
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Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

REGNUM 17:02
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Политика

Трамп объявил, что экономика США входит в фазу «перехода к величию»

Вашингтон, 8 мая 2020, 23:36 — REGNUM Соединённые Штаты в сфере экономики входят в фазу «перехода к величию», заявил 8 мая журналистам президент США Дональд Трамп.
REGNUM 16:36
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Общество

Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть

Московский Комсомолец 03:53
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Армия и оружие

Крадущийся «Аллигатор»: испытания Ка-52М завершатся через два года

Государственные испытания новейшего ударного вертолета Ка-52М завершатся в конце 2022 года.
Известия 06 мая в 17:01
Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 19:46
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Политика

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 19:06
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Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Футбол

Бывший агент Соболева рассказал о скандале с неполученными подъемными

По словам Маньякова, зарплата Соболева после перехода из «Томи» в «Крылья Советов» выросла более, чем в три раза, а при подписании контракта сам игрок не поднимал вопрос о подъемных.
Спорт день за днем 13:38
Общество

Многодетным семьям предложили раздать защитные маски и ноутбуки

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила выделить многодетным семьям медицинские маски, продукты питания и «электронные устройства» для дистанционного обучения.
Компания 05:13
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Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
1,5K
Политика

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили на Украине

Тбилиси отзывает своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем исполнительного комитета реформ Украины.
Национальная служба новостей 05:39
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Единоборства

Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на UFC 249

Metaratings 14:12
Экономика

Инфляция в России в апреле ускорилась до 3,1% в годовом выражении

Инфляция в годовом выражении, согласно оценке ведомства, в апреле ускорилась до 3,1% с 2,5% в марте.
REGNUM вчера в 13:14
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Политика

США назвали России условие для продления ракетного договора

Ранее США не исключали продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагали расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешнее соглашение, а также хотели включить в договор Китай, хотя в Пекине заявили, что в подобных переговорах не заинтересованы.
РИА Новости 17:53
87
Общество

В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
11
Экономика

Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, чем опасно досрочное погашение кредитов.
Газета.Ru 19:39
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Наука

Подавление синтеза тестостерона может спасти мужчин от коронавируса

По мнению учёных, подавляющие синтез тестостерона препараты снижают в организме концентрацию белка TMPRSS2, который влияет и на развитие злокачественных опухолей предстательной железы, и на поражение органов коронавирусом.
Популярная механика вчера в 04:52
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
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Шоу-бизнес

Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
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Общество

Прокуратура проверит сообщения о нарушениях в госпитале «Ленэкспо»

Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований «примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
News.ru 10:42
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Общество

В США зафиксирована рекордная безработица

Уровень безработицы в США вырос до рекордных 14,7 процента за апрель, за месяц без работы остались 20,5 миллиона человек.
Lenta.ru 12:25
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Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
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Здоровье

Доктор Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Малое число вылечившихся от коронавируса объясняется тем, что в статистике учитываются только те, кто был выписан из медучреждений, рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 вчера в 14:31
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Шоу-бизнес

С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине

Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
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Армия и оружие

Второй самолет с российскими военными специалистами вернулся из Италии

Второй самолет с российскими военными специалистами, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, прибыл в пятницу, 8 мая, на аэродром Чкаловский Московской области.
Известия 19:38
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Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
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Игры

«Палач Рока после карантина»: игроки посмеялись над новым скином с пивным животом для протагониста DOOM Eternal

Некоторые игроки попытку не оценили и оставили под сообщением в Twitter, где впервые показали облик, кучу комментариев с шутками и возмущениями.
3DNews 08:30
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