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Курс доллара США достиг максимума за 20 лет

Курс доллара США достиг максимального показателя с июня 2002 года по отношению к основным мировым валютам, следует из данных торгов.
Коммерсантъ
Показатель вырос на 1,02% и достиг отметки 109,81 пункта на фоне заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о поднятии ставки для ограничения инфляции в стране.
Коммерсантъ
26 августа Джером Пауэлл заявил, что регулятор продолжит поднимать базовую процентную ставку.
Коммерсантъ
Очередной подъем ставки ФРС на 75 б.п. будет рассматриваться на заседании, которое пройдет 20–21 сентября.
РБК Инвестиции

Подробнее о событии

Индекс DXY достиг отметки 109,81 пункта — максимума за 20 лет
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Курс доллара США достиг максимума за 20 лет
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Британский инвестор Грэнтэм не исключил краха американского фондового рынка

Британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм заявил, что резкий рост цен на американском фондовом рынке может в скором времени привести к его краху.
RT на русскомвчера в 15:38

Небензя: США не дали визу главе МВД Колокольцеву для участия во встрече в ООН

США не выдали российской делегации от МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым визы, в связи с этим он не смог участвовать во встрече глав полицейских служб в ООН, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, выступая на данной конференции.
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Украина перестанет существовать в границах 1991 года, однако завершение спецоперации России на ее территории станет лишь первым этапом демилитаризации.
Lenta.ruвчера в 16:11

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«Наполи» сегодня может закрыть сделку по переходу Роналду

По данным источника, у футболиста есть актуальное предложение по аренде, сделку могут закрыть в последние часы трансферного окна.
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Минобороны России указало на подготовку Киевом провокации ВСУ перед визитом МАГАТЭ на ЗАЭС

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Lenta.ruвчера в 15:51