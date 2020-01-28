Финансы

ПрофильПрофильКурс доллара США с расчётами «на завтра» вырос до 62,7 рубля

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По итогам торгов на Московской бирже средневзвешенный курс доллара с расчётами "на завтра" составил 62,7679 руб. По сравнению с предыдущими торгами он увеличился на 1654 пункта, где один пункт соответствует 0,01 копейке.
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Средний курс юаня со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов составил 9,0266 руб

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Курс доллара США с расчётами «на завтра» вырос до 62,7 рубля

Профиль11:54

Курс доллара пробил психологическую отметку

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