Экономика
Expert.ruКурс доллара: аналитики Сбербанка сделали новый прогноз по рублю
По мнению большинства экспертов, национальная валюта вчера демонстрировала незначительные изменения в парах с долларом и евро, ожидая новых драйверов после заметного укрепления в среду благодаря улучшению настроений на мировых рынках капитала, произошедшему после заявлений Трампа в отношении Тегерана.
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Футбол
«Малага» уволила тренера из-за скандального видео
Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Общество
Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России
Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
Здоровье
Ученые-онкологи рассказали важные признаки развивающегося рака
Важные признаки развивающегося рака назвали известные онкологи в России.
Политика
На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»
Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Футбол
«Барселона» ждет ответа от Хави до конца дня
Происшествия
Первый человек умер в Китае от нового коронавируса
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Политика
Госдеп потребовал от Ирана извиниться за задержание британского посла
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус призвала власти Ирана официально извиниться за задержание посла Великобритании.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Хоккей
Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Футбол
Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина»
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Армия и оружие
CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Происшествия
В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом
Ангар с металлом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне городского округа Сергиев Посад Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять российского голкипера Георгиева
Руководство хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» рассматривает вариант с обменом своего российского голкипера Александра Георгиева в другую команду.
Технологии
«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия»
«Ростелеком» запустил новую версию приложения «Биометрия» для мобильных устройств, работающих на операционной системе Android и iOS, которое позволяет открыть счет, вклад или получить кредит, не посещая банк.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Общество
Путин поздравил работников российской прокуратуры
Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Общество
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Гаджеты
Умная лампочка Xiaomi Mijia LED Bulb будет продаваться с подарками
Общество
Карлос Гон хочет передать материалы своего дела независимым юристам
Бывший глава Nissan Карлос Гон, в конце декабря бежавший из Японии, в интервью «Асахи симбун» заявил, что готов предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов.
Происшествия
Спасены застрявшие на оторвавшейся льдине в Охотском море рыбаки
Спасатели эвакуировали трех рыбаков, которые оторвались на льдине в Охотском море в магаданской бухте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС страны.