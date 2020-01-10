Экономика

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: аналитики Сбербанка сделали новый прогноз по рублю

1 фото
По мнению большинства экспертов, национальная валюта вчера демонстрировала незначительные изменения в парах с долларом и евро, ожидая новых драйверов после заметного укрепления в среду благодаря улучшению настроений на мировых рынках капитала, произошедшему после заявлений Трампа в отношении Тегерана.
Читать в источнике
Комментировать
Футбол

«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Soccer.ru вчера в 16:31
Общество

Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России

Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
ТАСС 00:08
Здоровье

Ученые-онкологи рассказали важные признаки развивающегося рака

Важные признаки развивающегося рака назвали известные онкологи в России.
Evo-rus.com 02:56
Политика

На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»

Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru 03:38
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Футбол

«Барселона» ждет ответа от Хави до конца дня

Sportbox.RU 03:06
Происшествия

Первый человек умер в Китае от нового коронавируса

АМИТЕЛ вчера в 06:47
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Политика

Госдеп потребовал от Ирана извиниться за задержание британского посла

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус призвала власти Ирана официально извиниться за задержание посла Великобритании.
Известия вчера в 19:15
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 10:34
Хоккей

Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Газета.Ru 00:46
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Футбол

Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина»

Советский спорт 00:30
Экономика

В России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:03
Экономика

Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
РБК вчера в 01:00
Общество

Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера

Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Известия вчера в 20:36
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

RT на русском 01:35
Происшествия

В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом

Ангар с металлом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне городского округа Сергиев Посад Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 01:49
Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять российского голкипера Георгиева

Руководство хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» рассматривает вариант с обменом своего российского голкипера Александра Георгиева в другую команду.
REGNUM 02:39
Технологии

«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия»

«Ростелеком» запустил новую версию приложения «Биометрия» для мобильных устройств, работающих на операционной системе Android и iOS, которое позволяет открыть счет, вклад или получить кредит, не посещая банк.
CNews 10 января в 07:11
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
ТАСС 00:22
Общество

Путин поздравил работников российской прокуратуры

Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
RT на русском 02:44
Кино

Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

Радио Комсомольская правда вчера в 20:45
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Общество

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Гаджеты

Умная лампочка Xiaomi Mijia LED Bulb будет продаваться с подарками

Актуальные Новости 09 января в 04:29
Общество

Карлос Гон хочет передать материалы своего дела независимым юристам

Бывший глава Nissan Карлос Гон, в конце декабря бежавший из Японии, в интервью «Асахи симбун» заявил, что готов предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов.
Коммерсантъ 02:20
Происшествия

Спасены застрявшие на оторвавшейся льдине в Охотском море рыбаки

Спасатели эвакуировали трех рыбаков, которые оторвались на льдине в Охотском море в магаданской бухте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС страны.
Газета.Ru 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тегеран
Столица Ирана
Столица и крупнейший город Ирана и один из крупнейших городов Азии. Административный центр одноимённого остана, политический, экономический, транспортный, торгово-финансовый и культурный центр страны. Город расположен на севере страны у подножья горного хребта Эльбурс, в 90 км к югу от побережья Каспийского моря.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Sberbank CIB
Компания
Корпоративно-инвестиционный бизнес, который был создан в рамках интеграции Сбербанка России и инвестиционной компании «Тройка Диалог». Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование, документарный бизнес, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Банковские продукты и услуги предоставляет Сбербанк. Sberbank CIB предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника. До октября 2012 года услуги предоставлялись под брендом «Тройка Диалог». Штаб-квартира Sberbank CIB расположена в Москве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное