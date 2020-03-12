Финансы

НТВНТВКурс доллара достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

Доллар США на Московской бирже превысил 75 рублей. Это произошло впервые с 29 февраля 2016 года. По данным на 13:58 мск, курс доллара достиг 75 рублей за доллар.
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Курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил 75 рублей

RT на русском12 марта в 09:31

Курс доллара США на Мосбирже достиг 75 рублей

Вести.Ru12 марта в 08:14

Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

Ведомости12 марта в 03:38

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

ТАСС12 марта в 07:31

Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ12 марта в 07:23

Курс доллара на Мосбирже достиг 75 рублей

Москва 2412 марта в 07:08

Курс евро на Московской бирже превысил 81 рубль

Эхо Москвы11 марта в 04:04
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Общество

В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки

RT на русском 01:36
Кино

Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса

Накануне Disney перенесла из-за коронавируса выход кинолент «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога».
ToDay News Ufa вчера в 19:38
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Общество

Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса

Решать пойдет ребенок на занятия или нет будут родители.
РБК 03:49
Футбол

ВОЗ поддержала идею Погба по борьбе с коронавирусом

Спорт-Экспресс вчера в 19:36
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 12 марта в 04:34
Общество

Депздрав опроверг рост угрозы пневмонии в Москве

В январе и феврале 2020 число случаев внебольничной пневмонии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составило 8% и 7% соответственно.
Москва 24 вчера в 15:41
Политика

Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Коммерсантъ 04:01
Общество

Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом

Как сообщалось, в Калининградской области на российско-польской границе образовались очереди из автомобилей, выезжающих с территории России.
Интерфакс вчера в 15:12
Армия и оружие

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе

По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
РИА Новости 03:55
Футбол

Роналдиньо забил 5 голов в финале тюремного турнира в Парагвае

Российская газета 02:42
Общество

В Москве продлили «желтый» уровень опасности

В Москве продлен объявленный ранее «желтый» уровень погодной опасности до 16 марта в связи с порывистым ветром, рассказали в Гидрометцентре.
Московский Комсомолец 01:50
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Наука

Физики объяснили форму «винных слез»

Группа физиков из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе под руководством Андреа Бертози (Andrea Bertozzi) разработала модель на основе теории ударных волн для описания формы «винных слез».
N+1 вчера в 02:20
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК вчера в 11:03
Происшествия

Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru вчера в 02:54
Политика

Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
РИА Новости вчера в 08:29
Армия и оружие

В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала

«Крошечный флот российских истребителей-невидимок не представлял бы никакой реальной военной возможности, достойной внимания, если бы не наличие истребителя Су-57, что заставляет их упоминать о себе на одном дыхании с США», — цитирует Холлингса «Лента».
Что происходит 04:16
Общество

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Lenta.ru 01:00
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru вчера в 08:07
Здоровье

Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице

Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице.
Вечерняя Москва вчера в 10:07
Политика

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
РИА Новости вчера в 23:44
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

REGNUM вчера в 22:22
Общество

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 131,8 тыс. человек

По состоянию на 9 утра пятницы по московскому времени число инфицированных коронавирусом по всему миру достигло 131 851 человека, скончались 4948 заболевших, излечились почти 70 тысяч, сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет, основанный на официальных данных стран.
Интерфакс вчера в 02:42
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Общество

Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 03:30
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