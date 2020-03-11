Курс доллара к рублю на Мосбирже сегодня вырос на 2,8%. Отметка составляла 75,02 рубля, согласно данным торгов на 13:56 мск. В последний раз курс доллара вырастал до таких значений 29 февраля 2016 года, сообщает ТАСС. На 14:05 мск доллар вырос на 3% и достиг 75,16 рубля.

Курс доллара впервые за четыре года превысил 75 рублей

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