Доллар США на Московской бирже превысил 75 рублей. Это произошло впервые с 29 февраля 2016 года. По данным на 13:58 мск, курс доллара достиг 75 рублей за доллар.

Курс доллара достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

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