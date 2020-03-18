Коронавирус

FreeNews-VolgaFreeNews-VolgaБиржевой курс доллара поднялся до 81 рубля

Сегодня, 19 марта, курс российского рубля продолжил снижаться после открытия торгов на Московской бирже.
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Подробнее о событии

Евро пробил отметку 86 рублей на падающей нефти

DP.RUвчера в 08:08

Курс доллара на Forех превысил отметку в 82 рубля

Пятый каналвчера в 14:45

Курс доллара превысил 80 рублей

Экспресс газетавчера в 12:35

Курс доллара подскочил до 80 рублей

Телеканал 360°вчера в 11:14

Курс доллара приблизился к отметке в 80 рублей

Аргументы и Фактывчера в 10:19

Курс евро превысил 89 рублей

Вечерняя Москва03:15

Падение российской нацвалюты усилилось, курс евро пробил вверх 87 рублей

Росбалтвчера в 09:18
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

Lenta.ru 04:20
Авто

Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу

Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Новые автомобили вчера в 01:04
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Самая высокая средняя номинальная зарплата в 2019 году была на Чукотке — 106,8 тыс. руб. в месяц, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 04:07
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Общество

Playboy перестанет выходить в печатной версии

Американская версия журнала Playboy перестанет издаваться на бумаге. Весенний печатный номер станет последним в этом году.
НТВ 03:46
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
Общество

Оперштаб назвал ложными сообщения о комендантском часе в Москве

«Распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной», — говорится в сообщении штаба.
РБК 02:03
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:01
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Игры

Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake

CyberSport.ru вчера в 23:30
Происшествия

В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19

Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
РИА Новости 00:30
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Религия

В центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы против коронавируса

Интерфакс 03:47
Общество

Подписано постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля, сообщает ИА REGNUM.
Общественное телевидение России 17 марта в 14:59
Политика

Путин заявил о вере в «настроение простых людей»

РБК 03:51
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Экономика

Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 01:30
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

Роспотребнадзор объяснил принципы карантина в домашних условиях для профилактики коронавируса, сообщает агентство новостей «Москва».
Мой Брянск 04:46
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Спорт

В Steam организуют весенний фестиваль с открытием демоверсий 40 игр

В Steam проведут весенний фестиваль, во время которого будут открыты демоверсии 40 различных игр.
Актуальные Новости вчера в 02:30
Экономика

Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 06:24
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Армия и оружие

Минобороны сформировало запас лекарств для защиты от коронавируса

«В Вооруженных силах РФ сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи»,цитирует РИА «Новости» заявление Минобороны.
Военное дело вчера в 06:55
Спорт

МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио

В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Говорит Москва 17 марта в 11:38
Общество

В Москве за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом

В Москве за последние сутки зафиксирован 31 новый случай коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 10:09
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова вернули в читинское СИЗО

Устроивший стрельбу в воинской части Рамиль Шамсутдинов этапирован из Москвы, где он проходил психиатрическую экспертизу, обратно в СИЗО Читы.
Вести.Ru 02:22
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