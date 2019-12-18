Финансы
Expert.ruКурс доллара: эйфория подошла к концу
Как считают эксперты, курс рубля вчера умеренно просела к доллару и евро на фоне информации, что Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными антироссийскими ограничительными мерами, известными как «санкции из ада».
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Рубль вечером лишь умеренно дешевеет к доллару и евро на сообщениях о санкциях США
Финмаркет18 декабря в 11:41
Рубль подешевел после одобрения «адских санкций» профильным комитетом сената США
Profinance.ru18 декабря в 13:36
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Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Общество
Роскачество проверило российские игристые вина
Эксперты Роскачества пришли к выводу, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей.
Происшествия
В Ивановской области брат с сестрой утонули, провалившись под лед
По дороге домой дети решили сократить путь и перейти реку Шачу по льду.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве
Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
Соседи рассказали о предполагаемом стрелке с Лубянки
Соседки Евгения Манюрова, предположительно устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказали о нем. Соответствующие видео опубликовали Telegram-канал LIFE SHOT и Kotsnews.
Кино
Дождались: сериал «Ведьмак» выходит на Netflix
Уже объявлено, что за первым сезоном "Ведьмака" последует второй, который выйдет в свет в первой половине наступающего года.
Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Происшествия
ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного
В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Политика
«Ъ» выяснил, что еще мешает быстро осуществить обмен между Киевом и республиками Донбасса
Власти ДНР и ЛНР, напомним, критикуют украинские власти за то, что те не осуществляют так называемую юридическую очистку (то есть не закрывает возбужденные уголовные дела) обмениваемых лиц, из-за чего люди после освобождения продолжают находиться под следствием или считаться преступниками.
Общество
В России вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам лишения свободы условно.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Политика
Минздрав оценил предложения Путина по увеличению зарплаты врачей
Предложения президента России Владимира Путина для увеличения зарплаты врачей будет эффективно для обеспечения стабильности заработка медиков, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Происшествия
В Челябинске пропал 12-летний мальчик
В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик.
Здоровье
Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств
Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Футбол
Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Общество
Счетная палата назвала лидирующие по числу долгостроев регионы России
Башкирия и Ямало-Ненецкий автономный округ являются лидерами среди российских регионов по количеству недостроенных объектов и вложенных в них денег на начало 2019 года.
Происшествия
В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны
Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя
Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Единоборства