Финансы
РосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже давит на доллар США и евро. Так, по состоянию на 10:29 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 27 копеек к предыдущему закрытию до 73,3375 рубля.
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Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Кино
Вышел трейлер фильма «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой
Российский актёр Константин Хабенский опубликовал трейлер фильма «Доктор Лиза», рассказывающего об основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке.
News.ru вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы
Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
RT на русском 08:20
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Происшествия
Более 30 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на США
В США не менее 33 человек погибли в результате торнадо и сильного ветра, обрушившихся на юго-восточные штаты.
Вести.Ru вчера в 21:26
Энергетика
Глава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России
При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России.
Российская газета 03:04
Здоровье
Коронавирус впервые передался от мертвеца
Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Lenta.ru 10:02
Общество
С 19 апреля Польша ослабит введенные из-за коронавируса ограничения
Польша начнет постепенно ослаблять введенные в стране меры в связи с коронавирусом с 19 апреля.
Мой Брянск 12:18
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова показала фото из больницы
В блоге певица опубликовала фотографию из больницы и оставила сообщение. Татьяна Буланова поблагодарила поклонников за заботу.
Комсомольская правда вчера в 14:05
Общество
Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Общество
Теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование людей
Что происходит 04:29
Общество
ВОЗ отрицает пик пандемии коронавируса в мире
Представители Всемирной организации здравоохранения не выявили замедления роста количества заболевших коронавирусной инфекцией.
iReactor 07:01
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Культура
Константин Богомолов запустил онлайн-проект «Коронный выход»
РИА Новости 12:06
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Политика
МИД сообщил о сложной ситуации в США у 74 российских школьников
В США оказались в тяжелой ситуации 74 школьника из России, они прибыли туда в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 12:01
Общество
Власти Свердловской области думают о введении электронных пропусков
В настоящее время власти Свердловской области думают о введении электронных пропусков.
Твой Континент 09:47
Происшествия
В Брянске выписали пятерых детей, вылечившихся от коронавируса
Анализы позволили выписать еще одного ребенка. Напомним, всего в регионе подтверждено 142 случая коронавирусной инфекции.
Городской телеканал (Брянск) 09:09
Общество
В Подмосковье изменили правила оформления пропусков
О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
Lenta.ru 10:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн
Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело вчера в 07:25
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Происшествия
Один военный погиб, 8 пострадали при взрыве на учениях ВСУ в Донбассе
Один военнослужащий погиб, еще восемь пострадали в результате взрыва на полигоне в Донецкой области. Об этом сообщает "Украинская правда".
РЕН ТВ 11:55
Наука
В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе
Ученые из Китая провели исследование и выявили лекарство, позволяющее снизить риск развития тяжелой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Gazeta.SPb 10:38