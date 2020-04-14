Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже давит на доллар США и евро. Так, по состоянию на 10:29 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 27 копеек к предыдущему закрытию до 73,3375 рубля.

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

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