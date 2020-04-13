Финансы
РосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже давит на доллар США и евро. Так, по состоянию на 10:29 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 27 копеек к предыдущему закрытию до 73,3375 рубля.
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Комментарии
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о корректировке памятной даты воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 07:22
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv вчера в 01:55
Политика
Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.
RT на русском вчера в 09:29
Общество
Объявлен набор претендентов на должность главы Мосгорсуда
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакансии на должность председателя Московского городского суда, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости 07:34
Гаджеты
LG выпустила кнопочный телефон с Wi-Fi, LTE и чипсетом Snapdragon
LG Folder 2 поддерживает Bluetooth, Wi-Fi и LTE.
Dgl.ru 06:57
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы
Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо.
Discover24 03:28
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды
Глава государства потребовал исполнить поручение до 15 мая. Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды.
Деловое.ТВ 06:00
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
Здоровье
Здоровье пожилых петербуржцев обязали проверять каждую неделю
Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Piter.tv 06:56
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать водонепроницаемыми
Президент компании Xiaomi, которая включает в себя бренд Redmi, Лу Вейбинг пообещал пользователям оснастить смартфоны новой фишкой – защитой от воды.
Piter.tv 04:57
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Общество
Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Происшествия
В Татарстане выявили более 3,3 тысячи нарушений режима самоизоляции
Более 3,3 тысячи административных правонарушений, связанных с действием режима самоизоляции, выявлено в Татарстане, сообщает республиканский оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 05:31
Общество
ВОЗ заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в мире не пройден
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире пока не пройден, хотя в некоторых странах Европы наблюдается замедление темпов заражения, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
RT на русском 07:03
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Религия
Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома
По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома.
РБК 05:41
Общество
Россияне в самоизоляции мечтают о лесах, парикмахерских и спортзалах
На втором месте по популярности - 10% опрошенных - оказались салоны красоты и парикмахерские. И лишь 9% россиян не хватает спортзалов.
Отдых в России 05:29
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Экономика
Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Экономика
МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран
Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:40
Общество
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
Документ от 3 апреля вводил ограничения в оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и перчатками, марлей, фильтрующими респираторами, в том числе устанавливал предельные наценки для каждого этапа реализации товаров.
Российская газета 06:19
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн
Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело вчера в 07:25
Армия и оружие
Эксперт сравнил российский танк Т-90М «Прорыв» с зарубежными аналогами
Российский эксперт сравнил танк Т-90М "Прорыв" с зарубежными аналогами.
Piter.tv 01:40
Общество
В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина
В Москве с момента ужесточения ответственности за несоблюдение правил карантина наказали уже 55 нарушителей, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 07:08
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
Авто
В Поднебесной разоблачён гибридный кросс-хэтч Lynk & Co 06
Силами минпромторга КНР и местных фотошпионов досрочно рассекречена модель Lynk & Co 06, оказавшаяся приподнятым хэтчбеком Lynk & Co 04.
Драйв 06:28
Происшествия
Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС
Полиция Украины задержала мужчину, который подозревается в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
РБК вчера в 21:00