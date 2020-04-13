Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,2-73,59 руб.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

Курс евро упал ниже 80 рублей

Газета.Ru04:26

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:28

Курс доллара: такого не было с 2013 года

Expert.ru00:30

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъ03:06

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,36 рубля

ТАСС03:02

Доллар и евро начали торги на Мосбирже снижением

Экономика сегодня04:06

Аналитики спрогнозировали курс доллара после соглашения ОПЕК+

Политика Сегодня12 апреля в 07:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 08:00, Ашберн

Комментарии

Общество

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах

BFM.ru 07:09
61
Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
26
Здоровье

Минздрав Башкирии предлагает врачам РКБ работать вахтами

Как сообщает ToDay News Ufa, в ходе ежедневного брифинга в Минздраве Башкирии замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала об оформлении трудовых отношений с медработниками РКБ.
ToDay News Ufa 06:37
9
Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
919
Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
669
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
3,1K
Общество

Россияне в самоизоляции мечтают о лесах, парикмахерских и спортзалах

На втором месте по популярности - 10% опрошенных - оказались салоны красоты и парикмахерские. И лишь 9% россиян не хватает спортзалов.
Отдых в России 05:29
1
Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, власти страны внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой.
Будущее России. Национальные проекты 05:47
10
Авто

Hyundai анонсировал новый Veloster N

Рестайлинговая версия получит 8-ступенчатую автоматическую КПП, чтобы привлечь к себе еще больше клиентов.
RuNews24.ru 03:33
Общество

Три десятка сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

34 сотрудника Большого театра в Москве заболели коронавирусом.
Peterburg2.ru 03:54
317
Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о корректировке памятной даты воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 07:22
298
Транспорт

Метро Москвы закроет вестибюли 20 станций из-за низкой нагрузки

В метро Москвы временно не будут работать некоторых входы и выходы на 20 станциях из-за низкой нагрузки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.
Газета.Ru вчера в 16:59
69
Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru 07:11
1
Общество

Объявлен конкурс на должность главы Мосгорсуда

27 октября 2014 года президент России Владимир Путин переназначил Егорову на должность председателем Мосгорсуда на очередной шестилетний срок.
Lenta.ru 07:13
2
Футбол

Дюков оценил вероятность возобновления РПЛ в начале июня

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о возможном возобновлении РПЛ сезона-2019/20.
Metaratings 06:07
Армия и оружие

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
601
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
1,1K
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
221
Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
131
Энергетика

Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле

Стоимость российского газа, идущего в Китай по газопроводу «Сила Сибири», в январе-феврале 2020 года составила 203 доллара за тысячу кубометров.
Lenta.ru 05:38
58
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,6K
Экономика

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правильном питании в самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для находящихся в режиме самоизоляции или карантина россиян.
RT на русском 04:14
194
Общество

В Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей

Общая сумма штрафов составила 220 тыс. рублей.
Известия 07:19
253
Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы

Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо.
Discover24 03:28
12
Общество

В Москве забетонировали работавшее во время карантина кафе

Власти Москвы забетонировали кафе «Самса халяль» на Таганке, которое отказывалось соблюдать карантин.
Мослента 05:40
16
Космос

Запущенный в марте спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию

Взгляд.ру 04:44
Экономика

Генпрокуратура поручила проверить, как букмекеры стали системообразующими

Москва, 14 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ поручила Министерству экономического развития проверить, каким образом букмекерские компании попали в список системообразующих предприятий.
REGNUM 07:10
125
Общество

«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска

Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
47
Наука

«Запах дождя» оказался симбиозом бактерий и членистоногих

Mockva.ru 12 апреля в 22:33
42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное