Финансы
Телеканал 360°Курс доллара и евро продолжит снижение
Отмечается, что на открытии Московской биржи 23 декабря доллар подорожал на пять копеек по сравнению с показателем предыдущего дня и составил 62,45 рубля. Курс евро на открытии торгов составил 69,03 рубля, подорожав на шесть копеек относительно стоимости на закрытии.
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Шоу-бизнес
Настя Каменских появилась на съемках X-Factor в нижнем белье
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в гостинице.
Кино
Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам
Авто
АвтоВАЗ прекратил производство своего пикапа ВАЗ-2329
Выпуском пикапов ВАЗ-2329 занималась компания «Супер-Авто». Модель в дилерских центрах предлагалась по цене от 635 000 рублей.
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Транспорт
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Опубликовано видео с проездом первого пассажирского поезда, проходящего по Крымском мосту. Видео публикует агентство РИА Новости Крым.
Политика
Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Армия и оружие
Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск
Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Политика
Зеленский публично отчитал чиновника за улыбку
Президент Украины Владимир Зеленский резко отчитал одного из чиновников, улыбнувшегося во время заседания Совета развития общин и территорий.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль
Упавший в тайге в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением на восьмикилометровой высоте самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Экономика
Одобрены изменения налога на имущество для свердловских предприятий
Депутаты Заксобрания Свердловской области одобрили изменения в налоге на имущество организаций.
Здоровье
В Ростове не хватает доноров: жители Дона смогут сдать кровь накануне Нового года и во время каникул
Ростовским больницам не хватает донорской крови: поток пациентов, которым необходимо переливание крови и ее компонентов, увеличился, а поток доноров на Областной станции переливания крови стал меньше, сообщает организация Молодые медики Дона.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Происшествия
В Приморье маршрутка насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе
В городе Уссурийске в Приморском крае маршрутка насмерть сбила семилетнего ребенка на пешеходном переходе, говорится в сообщении регионального управления МВД.
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Политика
Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба».
Футбол
Перейра на русском языке обратился к болельщикам «Краснодара»
Перейра выступал за «Краснодар» с 2013 по 2019 год. Провел за клуб более 150 матчей.
Общество
Еще одна дорога закрыта в Алтайском крае из-за метели
Из-за ухудшения погодных и дорожных условий в Алтайском крае закрыли еще одну дорогу регионального значения.
Политика
Путин выступит на коллегии Минобороны РФ
Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве сообщается на сайте Кремля.
Экономика
Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов.
Футбол
РПЛ опубликовала точное расписание матчей на ближайшие четыре тура
Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала точное расписание на 20-й, 21-й, 22-й и 23-й туры чемпионата России по футболу, которые пройдут после зимней паузы.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Происшествия
Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Общество
Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.