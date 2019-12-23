Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на вторник снизился до 69 рублей
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 38,02 копейки - до 68,9978 рубля, курс доллара - на 15,72 копейки - до 62,2499 рубля, следует из данных Банка России.
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Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Общество
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.
Экономика
ЦБ ожидает замедления роста ВВП к концу 2019 года
По итогам 2019 года темп прироста ВВП ожидается на уровне 0,8–1,3%. Также ЦБ констатирует замедление роста розничного кредитования.
Политика
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что закон о домашнем насилии способен разрушить институт семьи в России.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Путин призвал решать демографическую проблему с помощью улиток
В воскресенье президент РФ был с рабочим визитом в Адыгее, где он встречался с общественностью по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен
"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Здоровье
В Смоленской области выдали 100-тысячный электронный больничный
В Смоленской области был выдан юбилейный 100-тысячный электронный больничный. Об этом сообщает региональное отделение ФСС России.
Происшествия
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Происшествия
В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину
Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Политика
МИД Китая назвал отношения с Россией эталоном сотрудничества
Отношения России и Китая стали эталоном межгосударственного сотрудничества, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в интервью Центральному телевидению Китая.
Происшествия
Российские власти освободили пять японских судов, задержанных у Курил
Суд в Сахалинской области признал капитанов пяти задержанных на Сахалине японских судов виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов, им назначен штраф в 6,4 млн рублей.
Общество
«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
Авто
Глава Lamborghini рассказал о планах компании
Управляющий компании Lamborghini Стефано Доменикал рассказал о планах производителя на ближайшие несколько лет.
Общество
Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ
Доля контрафакта в объектах островной торговли в ТЦ доходит до 60%, а общий годовой оборот нелегальных товаров в таких точках продаж превышает 25 млрд руб.
Космос
Исследователи предложили искать внеземную жизнь новым способом
Искать инопланетян по наличию определенного газа в атмосфере планет предложила группа американских планетологов.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Общество
Учитель биологии сняла на уроке халат и напугала школьников
Политика
Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции
Приостановлено исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса насчет последовательной экстрадиции гражданина России Александра Винника во Францию, США и Россию.
Футбол
Игрок «Зальцбурга» перенес в октябре инсульт на тренировке
Защитник "Зальцбурга" Патрик Фаркаш рассказал о том, что перенес инсульт на тренировке в октябре, сообщает ESPN.
Энергетика
«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Политика
Кадыров объяснил, почему экс-мэр Грозного пытал женщин электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров, который бил женщин-мошенниц электрошокером во время допросов, «перестарался», поскольку слишком рано вышел на работу после операции.
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.