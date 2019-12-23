Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 38,02 копейки - до 68,9978 рубля, курс доллара - на 15,72 копейки - до 62,2499 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник снизился до 69 рублей

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