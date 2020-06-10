Финансы

ГородовойГородовойКурс доллара и евро растет к рублю

По сведениям информагентства, на открытии торгов курс американского доллара вырос на 0,05% и достиг отметки 68,6175 рубля. При этом евро прибавил 0,27% и продавался по 77,8975 рубля. Как заметили в ТАСС, ослабление курса российской валюты наблюдалось на фоне снижения нефтяных котировок.
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Доллар подорожал до 68,73 рубля

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Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Общество

Новые послабления карантина вводятся на Кубани

Губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба принято решение с 12 июня ввести ряд послаблений.
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Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
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Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

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Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
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Политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
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МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
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В Словакии мужчина открыл огонь в начальной школе

При стрельбе в начальной школе в Словакии погибли два человека.
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В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
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Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске по делу о разливе топлива

РИА Новости 05:54
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В Зауралье с 15 июня возобновляют авиасообщение и автобусные рейсы

С 15 июня в Курганской области возобновят авиосообщение и рейсы межрегиональных автобусов.
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МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

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В Волгоградской области возобновят работу общественного транспорта

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Происшествия

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После жары россиян ждет «арктическое вторжение»

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Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 с поддержкой NFC за $32

Что касается стоимости, то версия Xiaomi Mi Band 5 без поддержки NFC обойдётся в 27 долларов США, с поддержкой — в 32 доллара.
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Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
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Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

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