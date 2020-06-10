Финансы
ГородовойКурс доллара и евро растет к рублю
По сведениям информагентства, на открытии торгов курс американского доллара вырос на 0,05% и достиг отметки 68,6175 рубля. При этом евро прибавил 0,27% и продавался по 77,8975 рубля. Как заметили в ТАСС, ослабление курса российской валюты наблюдалось на фоне снижения нефтяных котировок.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:12, Ашберн
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Ведомости 06:46
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Кино
HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
Происшествия
Михаила Ефремова отправили под домашний арест
Актёр отправлен под домашний арест. Выслушав мнения сторон, суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Телеканал ОТВ вчера в 15:23
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
Опубликована статистика смертей от коронавируса в Москве за май
В мае новая коронавирусная инфекция оказалась основной или сопутствующей причиной 5 260 смертей в Москве.
Московский Комсомолец 07:42
Происшествия
В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба
На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
Общество
В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах
В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
РИА Новости 06:45
Фигурное катание
Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
РБК 10:46
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Здоровье
В Псковскую область прибыла вторая бригада медиков из Москвы
Вторая бригада медиков из Москвы прибыла в Псковскую область в среду, чтобы сменить первую группу, которая помогает региональным коллегам организовать эффективное лечение пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 16:32
Авто
До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 03:03
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
Космос
Для корабля «Орёл» тестируют канатно-спусковое устройство
Инженеры-испытатели лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для перспективного пилотируемого транспортного корабля "Орёл".
АК&М 08 июня в 05:19
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Общество
Севастьянова – о протестах в США: Русские же не наезжают на немцев
Олимпийская чемпионка 2012 года Каролина Севастьянова высказалась против волны антирасистских протестов, прокатившейся по США после убийства Джорджа Флойда в результате полицейского произвола.
Спорт день за днем 15:23
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Политика
Путин во время совещания «придумал» название нового министерства
Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56
Армия и оружие
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Автоновости дня 08:16