По сведениям информагентства, на открытии торгов курс американского доллара вырос на 0,05% и достиг отметки 68,6175 рубля. При этом евро прибавил 0,27% и продавался по 77,8975 рубля. Как заметили в ТАСС, ослабление курса российской валюты наблюдалось на фоне снижения нефтяных котировок.

Курс доллара и евро растет к рублю

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