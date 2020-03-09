Экономика

DixiNewsDixiNewsВместе с нефтью произошло падение курса рубля

Обрушение мировых цен на нефть привело к падению курса рубля. Как сообщает Investing, курс доллара почти достиг отметки в 75 рублей, а курс евро превысил отметку в 85,5 рублей. Ранее 9 марта цена на нефть марки Brent упала более чем на 30%.
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«Валежник – free»: как красноярцы обсудили обвал рубля и падение цен на нефть

Московский Комсомолец05:20

Курс доллара взлетел до 75 рублей

URA.Ruвчера в 05:47

Курс доллара превысил 73 рубля

Российская газетавчера в 02:39

Эксперт оценил последствия падения цены на нефть для российских банков

РИА Новостивчера в 03:36

Курс доллара превысил 72 рубля

RT на русском08 марта в 21:43

Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть

РБК08 марта в 21:16

Курс доллара на торгах достиг 72 рублей после обрушения нефти

РЕН ТВ08 марта в 19:49
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Шоу-бизнес

Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции

Московский Комсомолец 06:58
Политика

Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
РИА Новости 12:50
Здоровье

В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом

Газета.Ru вчера в 09:37
Здоровье

Число заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора, количество заболевших выросло с 10,4 тысячи человек в 2018 году до 14,4 тысячи человек в прошлом году.
Городовой 02:21
Шоу-бизнес

Тимати предстал на видео в Instagram без татуировок

Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) выложил в Instagram видео, на котором у него полностью отсутствуют татуировки на теле.
NewInform 16:13
Общество

На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности

Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Gorod48 03:26
Биатлон

Этап Кубка мира в Хольменколлене может быть отменен из-за коронавируса

Последний этап Кубка мира-2019/20 по биатлону, который должен пройти в норвежском Хольменколлене, находится под угрозой срыва.
Газета.Ru 17:02
Футбол

«РБ Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал ЛЧ

«РБ Лейпциг» разгромил на своём поле «Тоттенхэм» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).
RT на русском 17:55
Технологии

Частое использование смартфонов может привести к деменции

Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации.
Портал Поиск 08 марта в 04:51
Происшествия

СК завершил расследование дела экс-сенатора Дерева о хищении 110 млн

РЕН ТВ 05:20
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тысяч

Количество заболевших за пределами Китая растет: за последние сутки зафиксировано 4125 новых случаев заболевания, в то время как в Китае за сутки число заболевших увеличилось только на 20 человек.
РИА Новости 16:37
Политика

В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Smolnarod.ru 10:36
Общество

Россиянина задержали в США по подозрению в продаже персональных данных

В документах говорится, что американские правоохранительные органы задержали россиянина из-за якобы содействия в продаже персональных данных.
Газета.Ru 16:32
Экономика

Цены на авиабилеты за рубеж вырастут на 10% в ночь на 12 марта

Например, по данным Aviasales, 4 марта курс евро повышался на 4,25%, но средний чек на международные перелеты, наоборот, упал на 9,72% и составил 12796 рублей.
Интерфакс 08:36
Армия и оружие

Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

REGNUM 16:59
Экономика

Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков

Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
BFM.ru 13:30
Кино

Во Франции умер актер Макс фон Сюдов

Экономика сегодня вчера в 08:48
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Кино

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»

Примечательно, что об уходе из сериала Людмилы Артемьевой Федор Добронравов не слышал.
Shraibikus News 05:28
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Общество

«Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль

"Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.
ТАСС 11:45
Общество

В аэропорту Южно-Сахалинска срочно меняют неисправный самолет

Обновление - рейс HZ-3632 Южно-Сахалинск - Оха вылетел в 14.41 по местному времени.
АСТВ 08 марта в 20:55
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Экономика

АКРА объявило о начале финансового кризиса

10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.
Ведомости 14:44
Футбол

УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Московский Комсомолец 10:04
Политика

В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина

В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Городовой 07:28
Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Ведомости 13:45
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Происшествия

Почти 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

В Крыму произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали девять человек.
Газета.Ru 17:56
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