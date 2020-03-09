Обрушение мировых цен на нефть привело к падению курса рубля. Как сообщает Investing, курс доллара почти достиг отметки в 75 рублей, а курс евро превысил отметку в 85,5 рублей. Ранее 9 марта цена на нефть марки Brent упала более чем на 30%.

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Здоровье Число заболевших коклюшем в России за год выросло на 40% Как сообщает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора, количество заболевших выросло с 10,4 тысячи человек в 2018 году до 14,4 тысячи человек в прошлом году.

Общество На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

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Здоровье Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тысяч Количество заболевших за пределами Китая растет: за последние сутки зафиксировано 4125 новых случаев заболевания, в то время как в Китае за сутки число заболевших увеличилось только на 20 человек.

Политика В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».

Экономика Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Общество «Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль "Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.

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Экономика АКРА объявило о начале финансового кризиса 10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.

Футбол УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.