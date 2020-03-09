Экономика
DixiNewsВместе с нефтью произошло падение курса рубля
Обрушение мировых цен на нефть привело к падению курса рубля. Как сообщает Investing, курс доллара почти достиг отметки в 75 рублей, а курс евро превысил отметку в 85,5 рублей. Ранее 9 марта цена на нефть марки Brent упала более чем на 30%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Валежник – free»: как красноярцы обсудили обвал рубля и падение цен на нефть
Московский Комсомолец05:20
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Здоровье
В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом
Здоровье
Число заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%
Как сообщает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора, количество заболевших выросло с 10,4 тысячи человек в 2018 году до 14,4 тысячи человек в прошлом году.
Шоу-бизнес
Тимати предстал на видео в Instagram без татуировок
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) выложил в Instagram видео, на котором у него полностью отсутствуют татуировки на теле.
Общество
На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности
Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Биатлон
Этап Кубка мира в Хольменколлене может быть отменен из-за коронавируса
Последний этап Кубка мира-2019/20 по биатлону, который должен пройти в норвежском Хольменколлене, находится под угрозой срыва.
Футбол
«РБ Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал ЛЧ
«РБ Лейпциг» разгромил на своём поле «Тоттенхэм» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).
Технологии
Частое использование смартфонов может привести к деменции
Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тысяч
Количество заболевших за пределами Китая растет: за последние сутки зафиксировано 4125 новых случаев заболевания, в то время как в Китае за сутки число заболевших увеличилось только на 20 человек.
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Общество
Россиянина задержали в США по подозрению в продаже персональных данных
В документах говорится, что американские правоохранительные органы задержали россиянина из-за якобы содействия в продаже персональных данных.
Экономика
Цены на авиабилеты за рубеж вырастут на 10% в ночь на 12 марта
Например, по данным Aviasales, 4 марта курс евро повышался на 4,25%, но средний чек на международные перелеты, наоборот, упал на 9,72% и составил 12796 рублей.
Экономика
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков
Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
Кино
Во Франции умер актер Макс фон Сюдов
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Кино
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
Примечательно, что об уходе из сериала Людмилы Артемьевой Федор Добронравов не слышал.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
«Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль
"Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.
Общество
В аэропорту Южно-Сахалинска срочно меняют неисправный самолет
Обновление - рейс HZ-3632 Южно-Сахалинск - Оха вылетел в 14.41 по местному времени.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Экономика
АКРА объявило о начале финансового кризиса
10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.
Футбол
УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Политика
В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина
В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Происшествия
Почти 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму
В Крыму произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали девять человек.