В России заметно подорожала валюта
В понедельник на международном рынке Forex курс доллара вырос до 73,47 рубля, евро - до 83,77 рубля - таковы данные торгов. Резкий скачок, пишет ТАСС, произошел в результате падения цен на нефть на лондонской бирже до $31,02 за баррель.В источнике
С чего всё начиналось
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
Российская газета 8 марта в 23:00
РИА Новости 9 марта в 03:36