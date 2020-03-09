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В России заметно подорожала валюта
Живая Кубань
  • Москва 242:47
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В понедельник на международном рынке Forex курс доллара вырос до 73,47 рубля, евро - до 83,77 рубля - таковы данные торгов. Резкий скачок, пишет ТАСС, произошел в результате падения цен на нефть на лондонской бирже до $31,02 за баррель.В источнике
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С чего всё начиналось
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Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
РИА Новости 8 марта в 20:24
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Доллар способен взлететь до уровня 2016 года уже на этой неделе

Российская газета 8 марта в 23:00
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Сколько стоят доллар и евро в банках Барнаула после черного понедельника

Толк 9 марта в 23:18
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Эксперт оценил последствия падения цены на нефть для российских банков

РИА Новости 9 марта в 03:36
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