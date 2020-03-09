Международный валютный рынок на снижение мировых цен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллара по отношению к рублю, сообщает РИА Новости. В настоящий момент данные Московской биржи недоступны, поскольку она закрыта.

Курс доллара и евро резко вырос из-за падения цен на нефть

Политика Поправка Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму Поправка депутата от "Единой России" Валентины Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму, предложение дает действующему президенту право вновь избираться, следует из текста поправки.

Энергетика Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Экономика АКРА объявило о начале финансового кризиса 10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.

Общество В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Финансы Падение рубля и акций стало одним из самых сильных в истории Обвал котировок на российском рынке должен был быть слабее по сравнению, к примеру, с котировками российских бумаг в Лондоне за счет ослабления курса рубля, объясняет Заболотнев: цена депозитарных расписок российских компаний на Лондонской бирже рассчитывается в долларах, и в рублях их падение оказалось меньше, ведь доллар стал дороже.

Политика Министры обороны РФ и Турции обсудили обстановку в Идлибе Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром стабилизацию обстановки в сирийском Идлибе.

Политика Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.

Наука Найдены свидетельства разрушения метеоритом древнего поселения людей Исследователи из Великобритании и США обнаружили самое ранее свидетельство падения космического объекта на человеческое поселение.

Политика Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках, которая обсуждалась во вторник на заседании Госдумы с участием Владимира Путина.

Футбол Арбитр Федотов: Кверквелия не заслуживал удаления в матче с «Ахматом» Футбольный арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия не должен был получать красную карточку в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (1:0).

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Футбол Широков: страдать из-за запрета будут в основном болельщики «Спартака» Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.