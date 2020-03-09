Экономика

Москва 24Москва 24Курс доллара и евро резко вырос из-за падения цен на нефть

Международный валютный рынок на снижение мировых цен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллара по отношению к рублю, сообщает РИА Новости. В настоящий момент данные Московской биржи недоступны, поскольку она закрыта.
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Стали известны составы «Лейпцига» и «Тоттенхэма» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Министры обороны РФ и Турции обсудили обстановку в Идлибе

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Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

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