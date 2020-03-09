Экономика
Москва 24Курс доллара и евро резко вырос из-за падения цен на нефть
Международный валютный рынок на снижение мировых цен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллара по отношению к рублю, сообщает РИА Новости. В настоящий момент данные Московской биржи недоступны, поскольку она закрыта.
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Политика
Поправка Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму
Поправка депутата от "Единой России" Валентины Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму, предложение дает действующему президенту право вновь избираться, следует из текста поправки.
Энергетика
Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок
Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Экономика
АКРА объявило о начале финансового кризиса
10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Финансы
Падение рубля и акций стало одним из самых сильных в истории
Обвал котировок на российском рынке должен был быть слабее по сравнению, к примеру, с котировками российских бумаг в Лондоне за счет ослабления курса рубля, объясняет Заболотнев: цена депозитарных расписок российских компаний на Лондонской бирже рассчитывается в долларах, и в рублях их падение оказалось меньше, ведь доллар стал дороже.
Армия и оружие
Российские «Джигиты» установили на американские пикапы в Ираке
Здоровье
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Футбол
РБ Лейпциг — Тоттенхэм 2:0 (1-й тайм)
Стали известны составы «Лейпцига» и «Тоттенхэма» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
Министры обороны РФ и Турции обсудили обстановку в Идлибе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром стабилизацию обстановки в сирийском Идлибе.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Наука
Найдены свидетельства разрушения метеоритом древнего поселения людей
Исследователи из Великобритании и США обнаружили самое ранее свидетельство падения космического объекта на человеческое поселение.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Политика
Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках, которая обсуждалась во вторник на заседании Госдумы с участием Владимира Путина.
Футбол
Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат
По сведениям источника, тест показал отрицательный результат. Ранее главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что у футболиста ангина.
Футбол
Арбитр Федотов: Кверквелия не заслуживал удаления в матче с «Ахматом»
Футбольный арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия не должен был получать красную карточку в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (1:0).
Армия и оружие
ВСУ 16 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР за сутки
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Здоровье
В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Политика
ЕС учредит фонд в €25 млрд евро для борьбы с коронавирусом
Лидеры стран-членов Евросоюза решили учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением коронавируса объемом в €25 млрд, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
У дочери и внука Назарбаева нашли «необоснованное богатство» в Лондоне
В Лондоне арестовали «необоснованное богатство», принадлежащее, предположительно, дочери и внуку казахского лидера Нурсултана Назарбаева — Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву.
Происшествия
Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева задержана за продажу наркотиков
16-летняя дочь бывшего голкипера санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения задержана в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Футбол
Широков: страдать из-за запрета будут в основном болельщики «Спартака»
Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Энергетика
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.