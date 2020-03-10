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Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииКурс доллара и евро резко вырос на фоне падения цен на нефть

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Из-за стремительного падения цен на нефть до рекордно низких значений за 29 лет рубль в понедельник резко подешевел против доллара и евро, передает Общественное телевидение России. Что касается национальной валюты, то здесь антирекордов, которые были зафиксированы в январе 2016 года, не достигли.
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