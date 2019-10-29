Финансы

Profinance.ruProfinance.ruКурс доллара и волатильность снижаются перед решением ФРС

Джером Пауэлл Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot падает третий день, а волатильность основных валют снизилась до трехмесячного минимума, поскольку трейдеры ожидают решения по монетарной политике Федеральной резервной системы, которое должно быть обнародовано позднее в среду.
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