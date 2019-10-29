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Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

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Происшествия Подросток устроил стрельбу в московской школе Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.

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Политика Путин открыл памятник Евгению Примакову у здания МИД Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Евгению Примакову в сквере у здания @ MID_RF https: / / t.co / blJF7ESKEe pic.twitter.com / DHaRyVWORC — Президент России (@ KremlinRussia) 29 октября 2019 г. На церемонии открытия Путин заявил, что Примаков всегда превыше всего ставил интересы России, отстаивал идеи многополярного мира, был примером благородства и порядочности.