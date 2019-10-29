Финансы
Газета.RuЭксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку
В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
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Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
Авто
Skoda рассказала о новой Octavia
Вероятнее всего новое поколение Skoda Octavia представят на автосалоне в Женеве в марте следующего года.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Происшествия
В Ярославле дети в детском саду избили девочку
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
Общество
Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление
Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Политика
Путин прибыл в Венгрию с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл для однодневных переговоров в Будапешт.
Политика
Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег
Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Футбол
В Екатеринбурге стартовал матч «Урал» — «Арсенал»
Происшествия
В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в московской школе
Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Гаджеты
Huawei нашла способ поставить Android на новый смартфон для России
Новый смартфон Honor 9X, недавно анонсированный в России, имеет тот же идентификатор устройства, что и более старая модель - Huawei P Smart Z. Об этом пишет Android Insider.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Общество
Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»
"Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Общество
Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе
Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову у здания МИД
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Евгению Примакову в сквере у здания @ MID_RF https: / / t.co / blJF7ESKEe pic.twitter.com / DHaRyVWORC — Президент России (@ KremlinRussia) 29 октября 2019 г. На церемонии открытия Путин заявил, что Примаков всегда превыше всего ставил интересы России, отстаивал идеи многополярного мира, был примером благородства и порядочности.
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Политика
Генсек НАТО поддержал усилия сторон по разведению сил в Донбассе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует усилия украинских силовиков и ополченцев по разведению сил в Донбассе.
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.