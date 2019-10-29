Финансы

Газета.RuГазета.RuЭксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку

В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
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Доллар краткосрочно «пойдёт» на ослабление

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Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку

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Поворотной точкой перед заседанием ФРС может стать статистика по рынку труда

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Финансист предрекла «интересный день» на валютном рынке

News.ru05:12
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Экономика

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 06:31
Авто

Skoda рассказала о новой Octavia

Вероятнее всего новое поколение Skoda Octavia представят на автосалоне в Женеве в марте следующего года.
5 колесо вчера в 04:49
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Происшествия

В Ярославле дети в детском саду избили девочку

Весьма вчера в 16:06
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Общество

Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление

Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Газета.Ru 09:27
Политика

Путин прибыл в Венгрию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл для однодневных переговоров в Будапешт.
Газета.Ru 09:42
Политика

Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег

Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
РБК 03:32
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Общество

Умерла заслуженная артистка РФ Елена Гаудасинская

РЕН ТВ 08:21
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Футбол

В Екатеринбурге стартовал матч «Урал» — «Арсенал»

Тульская служба новостей 09:59
Происшествия

В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.
RT на русском 05:16
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Гаджеты

Huawei нашла способ поставить Android на новый смартфон для России

Новый смартфон Honor 9X, недавно анонсированный в России, имеет тот же идентификатор устройства, что и более старая модель - Huawei P Smart Z. Об этом пишет Android Insider.
Российская газета вчера в 11:20
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»

"Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Газета.Ru 10:01
Общество

Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе

Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе.
РБК 06:25
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову у здания МИД

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Евгению Примакову в сквере у здания @ MID_RF https: / / t.co / blJF7ESKEe pic.twitter.com / DHaRyVWORC — Президент России (@ KremlinRussia) 29 октября 2019 г. На церемонии открытия Путин заявил, что Примаков всегда превыше всего ставил интересы России, отстаивал идеи многополярного мира, был примером благородства и порядочности.
Дождь вчера в 09:52
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru вчера в 08:25
Армия и оружие

ВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях

Пятый канал 02:54
Происшествия

Полицейский в Ростовской области ранил 12-летнего подростка

Инфо24 06:55
Политика

Генсек НАТО поддержал усилия сторон по разведению сил в Донбассе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует усилия украинских силовиков и ополченцев по разведению сил в Донбассе.
Известия 08:40
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
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