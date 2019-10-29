Финансы

Profinance.ruProfinance.ruКурс доллара и волатильность снижаются перед решением ФРС

Джером Пауэлл Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot падает третий день, а волатильность основных валют снизилась до трехмесячного минимума, поскольку трейдеры ожидают решения по монетарной политике Федеральной резервной системы, которое должно быть обнародовано позднее в среду.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль сохраняет спокойствие - БКС

Финмаркет09:07

Ждать ли дальнейшего снижения ставок ФРС?

ПРАЙМ08:39

Курс рубля будет зависеть от решения ФРС США

REGNUMвчера в 08:41

Эксперты: ФРС на ближайшем заседании снизит ставку еще на 25 базисных пунктов

ТАСС04:04

«Сургутнефтегаз» передал «Газпрому» пальму первенства по вытаскиванию индексов к новым вершинам

Finam.Ru10:30

Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку

Газета.Ruвчера в 16:27

Утренний комментарий ПСБ по рынку акций (30 октября 2019 г.)

Глас Народа01:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:54, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье

ТАСС 11:08
Экономика

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Известия вчера в 23:07
Общество

Дания дала добро на строительство «Северного потока-2»

Отмечается, что строительство одобрено на участке континентального шельфа Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
Газета.Ru 11:45
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Общество

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

МР7.ру 09:00
Экономика

Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб. В июле акции "Газпрома" дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. – 369,5 руб. Рост котировок "Газпрома" начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири".
Ведомости 06:06
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Гаджеты

Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Astera вчера в 09:58
Общество

Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Ридус вчера в 17:35
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

ТАСС 10:37
Армия и оружие

Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»

В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
Актуальные Новости 10:55
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 11:49
Общество

Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых

C 2020 года специальным налоговым режимом для самозанятых смогут воспользоваться жители еще 19 регионов.
Российская газета 11:16
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Политика

В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян

Палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.
RT на русском вчера в 20:14
Политика

Законопроект о тюремных сроках за пропаганду наркотиков вернут авторам

Авторы предложили наказывать за пропаганду наркотиков в интернете и СМИ реальными сроками до семи лет.
РБК 09:50
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Политика

Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России

Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России.
РИА Новости 11:20
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после драки в детском саду Ярославля

РИА Новости 09:35
Культура

Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters

Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".
ТАСС 10:45
Наука

Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам

Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро 28 октября в 00:48
Футбол

Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы

ИА Новороссия 01:32
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное