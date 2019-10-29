Джером Пауэлл Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot падает третий день, а волатильность основных валют снизилась до трехмесячного минимума, поскольку трейдеры ожидают решения по монетарной политике Федеральной резервной системы, которое должно быть обнародовано позднее в среду.

Курс доллара и волатильность снижаются перед решением ФРС

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Экономика Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб. В июле акции "Газпрома" дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. – 369,5 руб. Рост котировок "Газпрома" начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири".

Хоккей Свечников забил исторический гол в НХЛ Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.

Общество Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.

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