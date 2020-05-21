Минэкономразвития прогнозирует рост курса доллара к концу года. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам главы ведомства Максима Решетникова, в конце 2020 года доллар вырастет до 75-76 рублей.

МЭР прогнозирует рост курса доллара к концу года

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