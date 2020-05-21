Финансы
РЕН ТВМЭР прогнозирует рост курса доллара к концу года
Минэкономразвития прогнозирует рост курса доллара к концу года. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам главы ведомства Максима Решетникова, в конце 2020 года доллар вырастет до 75-76 рублей.
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Решетников предупреждает о слабеющем рубле: «Деревянный» может просесть к концу года
Царьград21 мая в 18:23
Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 75–76 рублей к концу 2020 года
Life.ru21 мая в 16:58
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Российская газета21 мая в 16:05
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Общество
Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
Общество
Депутат Пушкина рассказала о нетипичном симптоме коронавируса
Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, что нервозность может быть нетипичным симптомом коронавирусной инфекции, сообщает телеканал НТВ.
Аргументы и Факты вчера в 20:35
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru вчера в 09:30
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду на Северной верфи
В пятницу, 22 мая, на Северной верфи на воду спустили фрегат «Адмирал Головко». До конца этого года на корабль установят оборудование.
Невские Новости 22 мая в 08:43
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 05:06
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Атлантическом океане
RT на русском 00:18
Интернет
Microsoft выпустила браузер Edge 83 с расширенными возможностями синхронизации
Microsoft начала распространять фирменный браузер Edge на основе стабильной версии Chromium 83.
3DNews 22 мая в 09:57
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве
Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия вчера в 11:57
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 22 мая в 07:44
Общество
24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности
ГТРК Калуга вчера в 10:56
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Армия и оружие
ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Политика
Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина
Посольство РФ в США призвало агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 19:32
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Общество
В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом
По данным федерального оперативного штаба, в России подтверждено более 335 тысяч случаев заражения, из них свыше 9400 выявили за последние сутки.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Наука
Составлена первая официальная карта «зеленого снега» в Антарктиде
Как объяснили ученые, необычный ярко-зеленый оттенок снегу в Антарктиде придают микроскопические водоросли, цветущие на его поверхности вдоль побережья Антарктического полуострова.
iReactor 21 мая в 04:10
Авто
ГАЗ запатентовал «ГАЗели» нового поколения
"Группа ГАЗ" оформила охранные документы на внешний вид "ГАЗелей" следующего поколения, которые будут обозначаться приставкой NN (Next Next или New Next).
Российская газета вчера в 02:00
Авто
Новый Toyota Venza получил первый тюнинг
Не успела компания Toyota представить в Японии кроссовер Harrier четвёртого поколения (он же Venza в США), как тюнеры из Artisan Spirits анонсировали первый пакет доработок для модели.
За рулем Кубань 22 мая в 17:37
Здоровье
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Коммерсантъ вчера в 23:32
Здоровье
В Каменске-Уральском больных с подозрением на инсульт или инфаркт некуда везти. Это нормально? Подробности в ответах губернатора
В тяжёлых случаях и при случаях средней тяжести больные отправляются и в инфекционные отделения больниц по месту проживания и в перепрофилированные для лечения новой коронавирусной инфекции медицинские организации.
Уральский рабочий вчера в 10:36
Общество
В Китае снова проснулся коронавирус
В Поднебесной за минувшие сутки снова зарегистрировали новые случаи инфицирования COVID-19.
Актуальные Новости 01:36
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 22 мая в 02:07
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru 22 мая в 21:43
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01